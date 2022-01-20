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Torrent ikinci maçında galibiyet peşinde! İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 22. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Yeni hocası Domenec Torrent ile ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar bu mücadeleyi mutlak kazanmak isterken, konuk ekip Kasımpaşa'da 3 puanı hanesine yazırmak istiyor. İşte kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler.

20.01.2022 10:12 - Son Güncelleme: 20.01.2022 10:12
Torrent ikinci maçında galibiyet peşinde! İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı muhtemel 11’leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Ligde 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988'den bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 27 puanla haftaya 13. sırada girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Torrent ikinci maçında galibiyet peşinde! İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı muhtemel 11’leri

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 21 puan elde etti. Ligde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen lacivert-beyazlılar, 17. sırada yer buldu.

Torrent ikinci maçında galibiyet peşinde! İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı muhtemel 11’leri

Galatasaray, arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattındaki rakibi Kasımpaşa'nın sadece 6 puan önünde bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Torrent ikinci maçında galibiyet peşinde! İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı muhtemel 11’leri

SEKİZ FUTBOLCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK
Galatasaray'da 8 futbolcu, farklı nedenlerle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Torrent ikinci maçında galibiyet peşinde! İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı muhtemel 11’leri

Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Ryan Babel maçta yer almayacak. Sarı-kırmızılılar, kırmızı kart cezalısı Taylan Antalyalı ve sarı kart cezalısı Berkan Kutlu'dan yararlanamayacak.

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