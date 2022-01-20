Torrent ikinci maçında galibiyet peşinde! İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 22. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Yeni hocası Domenec Torrent ile ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar bu mücadeleyi mutlak kazanmak isterken, konuk ekip Kasımpaşa'da 3 puanı hanesine yazırmak istiyor. İşte kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Ligde 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988'den bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 27 puanla haftaya 13. sırada girdi.
Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 21 puan elde etti. Ligde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen lacivert-beyazlılar, 17. sırada yer buldu.
Galatasaray, arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattındaki rakibi Kasımpaşa'nın sadece 6 puan önünde bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
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