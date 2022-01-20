Torrent ikinci maçında galibiyet peşinde! İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı muhtemel 11’leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Ligde 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988'den bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 27 puanla haftaya 13. sırada girdi.