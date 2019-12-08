Trabzonspor galibiyet peşinde! İşte Antalyaspor-Trabzonspor maçının 11'leri
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, evine 3 puanla dönerek zirve yarışında yara almak istemiyor. Düşme potasında bulunan Antalyaspor ise kazanarak rahat bir nefes alma peşinde. Bugün saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşma öncesi Trabzonspor'da kart cezalısı olan Jose Sosa'nın eksikliği göze çarpıyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da 11'i netleşti. İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçının 11'leri...
08.12.2019 12:27
- Son Güncelleme: 08.12.2019 12:27
Süper Lig'de şampiyonluğu arzulayan Karadeniz temsilcisi bugün 16.30'da başlayacak mücadelede Antalyaspor ile karşılaşacak.
Mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. 2 maçlık galibiyet serisi Nagatomo'nun 90. dakikada attığı gol sonrası Galatasaray maçıyla biten Trabzonspor şimdi yeniden 3 puana uzanmak istiyor.
Bordo-mavili ekipte bugün önemli bir eksik var. Ünal Karaman'ın saha içindeki beyni Jose Sosa cezası nedeniyle bugün yok. A.Parmak 11'e girecek.
SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU
Trabzonspor bu sezon 6 deplasman maçına çıktı. Bordo- mavili ekip bu karşılaşmalarda 2 galibiyet elde etti. Ünal Karaman'ın öğrencileri dış sahada Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nü devirdi.
Deplasmanda 3 de beraberliği bulunuyor. Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Başakşehir ile dış sahada eşitliği bozamadı. Bordo-mavililer deplasmanda tek mağlubiyet aldı.