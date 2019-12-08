Trabzonspor galibiyet peşinde! İşte Antalyaspor-Trabzonspor maçının 11'leri

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, evine 3 puanla dönerek zirve yarışında yara almak istemiyor. Düşme potasında bulunan Antalyaspor ise kazanarak rahat bir nefes alma peşinde. Bugün saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşma öncesi Trabzonspor'da kart cezalısı olan Jose Sosa'nın eksikliği göze çarpıyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da 11'i netleşti. İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçının 11'leri...

08.12.2019 12:27 - Son Güncelleme: 08.12.2019 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





