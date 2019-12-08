Galatasaray Süper Lig'in yıldızını alıyor! Taraftarlar çıldırdı

Süper Ligde 14 hafta itibarıyla istediği puanı toplayamayan Galatasaray, devre arasına kadar en az kayıpla giderek transfer döneminde kadrosunu güçlendirip şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bu doğrultuda Fatih Terim'in hazırladığı rapora göre çalışma yapan yönetim Süper Lig'de zirvede bulunan Sivasspor'un yıldızını gözüne kestirdi. Galatasaray'ın yıldız isme ilgisinin çıkmasının ardından taraftarlar da bu transferle ilgili çok sayıda yorumda bulundu. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...

08.12.2019 10:42 - Son Güncelleme: 08.12.2019 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





