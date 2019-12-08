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Galatasaray Süper Lig'in yıldızını alıyor! Taraftarlar çıldırdı

Süper Ligde 14 hafta itibarıyla istediği puanı toplayamayan Galatasaray, devre arasına kadar en az kayıpla giderek transfer döneminde kadrosunu güçlendirip şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bu doğrultuda Fatih Terim'in hazırladığı rapora göre çalışma yapan yönetim Süper Lig'de zirvede bulunan Sivasspor'un yıldızını gözüne kestirdi. Galatasaray'ın yıldız isme ilgisinin çıkmasının ardından taraftarlar da bu transferle ilgili çok sayıda yorumda bulundu. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...

08.12.2019 10:42 - Son Güncelleme: 08.12.2019 10:43
Galatasaray Süper Lig'in yıldızını alıyor! Taraftarlar çıldırdı

Galatasaray'da; sakatlıklar ve formsuzluklar hareketli bir transfer dönemini işaret ediyor...

Galatasaray Süper Lig'in yıldızını alıyor! Taraftarlar çıldırdı

Son iki yılı şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, Cemil Usta Sezonuna hiç de istediği gibi başlayamadı.

Galatasaray Süper Lig'in yıldızını alıyor! Taraftarlar çıldırdı

13 haftada; 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle; puan cetvelinin 8. sırasında yer alan Cimbom'da; Fatih Terim ve ekibi, ocak ayında yapılacak transferlerle yeniden şampiyonluğun bir numaralı adayı olmak istiyor.

Galatasaray Süper Lig'in yıldızını alıyor! Taraftarlar çıldırdı

Lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde, 7 sıra altında yer alan Aslan, devre arasını iple çekiyor.

Galatasaray Süper Lig'in yıldızını alıyor! Taraftarlar çıldırdı

Sarı-kırmızılılarda yaşanan sakatlıklar ve transferlerin bir türlü takıma adapte olmaması ve Tuzlaspor karşısında alınan tarihi yenilgi teknik direktör Fatih Terim'i önemli kararlar almaya itti.

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