Ricardo Quaresma'dan flaş transfer açıklaması! "Beşiktaş taraftarıyla..."
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Seyir zevki oldukça yüksek geçen maçı Kara Kartal 90+5'inci dakikada bulduğu golle 3-2 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu karşılaşmayı değerlendirirken uzun yıllar Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma da Beşiktaş'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...
08.12.2019 22:15
- Son Güncelleme: 08.12.2019 22:23
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