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Ricardo Quaresma'dan flaş transfer açıklaması! "Beşiktaş taraftarıyla..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Seyir zevki oldukça yüksek geçen maçı Kara Kartal 90+5'inci dakikada bulduğu golle 3-2 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu karşılaşmayı değerlendirirken uzun yıllar Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma da Beşiktaş'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

08.12.2019 22:15 - Son Güncelleme: 08.12.2019 22:23
Ricardo Quaresma'dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş taraftarıyla...

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçtan sonra Quaresma'dan flaş açıklamalar geldi.

Ricardo Quaresma'dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş taraftarıyla...

Siyah-beyazlı takımda uzun yıllar forma giymiş ve şampiyonluklar yaşamış Portekizli yıldız, yaz transfer sezonunda Kasımpaşa'yla anlaşmıştı.

Ricardo Quaresma'dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş taraftarıyla...

Eski takımı Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de ilk defa forma giyen Quaresma duygusal anlar yaşadı.

Ricardo Quaresma'dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş taraftarıyla...

Maç öncesi siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tribüne çağrılan yıldız futbolcu, tezahüratlara selamlayarak karşılık verdi.

Ricardo Quaresma'dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş taraftarıyla...

Karşılaşma sonunda Kasımpaşa teknik direktörü Tayfur Havutçu ve Ricardo Quaresma önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

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