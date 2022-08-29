Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler: Tam bir facia

Kaliteli ayakları olmasına rağmen Belçikalı yıldızın kendi hazırladığı ve atamadığı gol tamamen uzun mesafeli koşu sonrası yaptığı kötü vuruş yaşadığı yorgunluğa dayanıyor. Galatasaray takım olma ritmini yakaladığında Mertens tekniği, aklı ve yaratıcılığıyla çok faydalı olacaktır. Seferovic'teki durgunluk beni şaşırtıyor. İlk yarıda 3 kez ofsayta giren ve rakip savunma önünde duvar olduğu pozisyonlarda tek top bile kazanamayan Seferovic nasıl verimli hale gelecek? Seferovic'in tek vuruş ustası olduğunu düşünürsek Galatasaray'ın kanat bindirmelerini çoğaltıp yerden etkili ortalar yapması gerekir. Galatasaray'da başta Muslera olmak üzere Nelsson ile Boey çok başarılıydı. Özellikle sık eleştirdiğim Boey, Trabzonspor'un sol tarafından sürekli atağa kalktı. Boey bu istekli oyununu etkili ortalarla süslemeli.