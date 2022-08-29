Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler: Tam bir facia
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 4'üncü haftasının en kritik karşılaşmasında Trabzonspor ile Galatasaray sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla her iki takım da puanını 7'ye yükseltti. Karşılaşma sonrası spor yazarları maçla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...
SERKAN KORKMAZ - LİDER BULUNDU
Eksik ve yorgun Trabzon maça girmekte çok zorlanınca top Galatasaray'da kaldı. Sarı-kırmızıların yarattığı en büyük tehlike top ev sahibi takımdayken kapıldığında geldi. Mertens muazzam bir özveriyle oynarken göz doldurdu. Belçikalı, dinamik ve hırslı olmasının yanı sıra her enstantanede saha içi lideri olarak da dikkat çekti. Boey, Yunus, Torreira ve Nelsson-Bardakçı ikilisi ilk yarıdaki performanslarıyla takımı ayakta tutan diğer isimlerdi. Oliveira, Kerem, Seferovic ve Van Aanholt ilk yarıda beklentinin altındaydılar.
Trabzon'un ikinci yarının başındaki değişiklikleri ibreyi daha da Galatasaray'a çevirdi bence. 63. dakikada yavaş yavaş takımına katkı sağlamakta olan Seferovic, ligdeki iki golün de sahibi Gomis ile değişince hocasına çemkirirken çok da haklı değildi. O dakikada Emre Akbaba'yı oyuna sokmak ve Gomis için biraz daha beklemek daha mantıklı olabilirdi. Derken 73. dakikada Okan hoca, zorunlu olarak Berkan'ı sahaya sürüp orta sahayı elde tutmasını sağlayan Toreira'yı çıkardı ve ibre tam ortadaydı.
Visca, Bakasetas, Abdülkadir ve Uğurcan'dan yoksun son şampiyon yeni kurulan Galatasaray karşısında zor anlar yaşadı ama kaybetmemeyi başardı. Genç Taha'yı bulduğu net pozisyonlarda geçemeyen Galatasaray'sa bir puanla yetinirken buruktu ama geleceğe dair biriktirdiği umutla İstanbul'un yolunu tuttu. Galatasaray, Oliveira böyle oynayacaksa Midtsjö'nün bir an evvel takıma dönmesi için duacı olmalı. Transfere gelince; bu takımın en önemli ihtiyacı doğrudan ilk 11'e monte edilecek Türk pasaportlu bir oyuncu olmalı kanaatindeyim.
LEVENT TÜZEMEN - SEFEROVIC BESLENMELİ
Galatasaraylı oyuncular istekliydi, iyi çalıştılar, kazanma duygularını ön plana çıkardılar. Özellikli ikinci rakibi ısıran, temaslı oyunda kolay yıkılmayan ve yılmayan Galatasaraylı oyuncular birlikte oynama alışkanlığının oturmaması yüzünden Trabzon kalesinde yarattıkları pozisyonda final yapamadılar. Galatasaraylı oyuncuların "Şablon oyun" anlayışına kavuşamamış olması belli bir düzen içinde birlikte hareket etmelerine engel oluyor. Yunus, Oliveria, Lucas bireysel hamlelerle ön plana çıkmak istiyor. Özellikle Oliveria top ayağındayken çok ağır hareket ediyor ve geç pas kullanıyor. Galatasaray'ın fizik gücü üst düzeyde olan Mertens'e ihtiyacı var. Henüz tam hazır olmayan Mertens hücumda ve orta alanda pas istasyonunda pas dağılımlarını akıllı yaptı.
Kaliteli ayakları olmasına rağmen Belçikalı yıldızın kendi hazırladığı ve atamadığı gol tamamen uzun mesafeli koşu sonrası yaptığı kötü vuruş yaşadığı yorgunluğa dayanıyor. Galatasaray takım olma ritmini yakaladığında Mertens tekniği, aklı ve yaratıcılığıyla çok faydalı olacaktır. Seferovic'teki durgunluk beni şaşırtıyor. İlk yarıda 3 kez ofsayta giren ve rakip savunma önünde duvar olduğu pozisyonlarda tek top bile kazanamayan Seferovic nasıl verimli hale gelecek? Seferovic'in tek vuruş ustası olduğunu düşünürsek Galatasaray'ın kanat bindirmelerini çoğaltıp yerden etkili ortalar yapması gerekir. Galatasaray'da başta Muslera olmak üzere Nelsson ile Boey çok başarılıydı. Özellikle sık eleştirdiğim Boey, Trabzonspor'un sol tarafından sürekli atağa kalktı. Boey bu istekli oyununu etkili ortalarla süslemeli.