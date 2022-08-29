Fenerbahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor! Hull City ile anlaşma tamam! İşte kasaya girecek bonservis bedeli
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Lige şampiyonluk parolasıyla start veren Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Sarı-lacivertlilerin Yunan yıldızı Dimirtios Pelkas bir süredir görüşmelere devam ettiği Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City ile anlaşma sağladı. Pelkas'ın transferinde Fenerbahçe'nin kasasına girecek bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...
29.08.2022 11:59 - Son Güncelleme: 29.08.2022 11:59
Yunan yıldız için bir süredir İngiltere Championship ekibi Hull City ile görüşen Fenerbahçe, İngiliz kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.
Hull City'nin kısa süre içinde Pelkas'ı açıklayacağı öğrenilirken, Fenerbahçe'ye ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, Pelkas transferinden 3.5 milyon euro bonservis bedeli kazanacak.