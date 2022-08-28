Trabzonspor - Galatasaray derbisi nefesleri kesiyor! İşte öne çıkan notlar
Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev bir heyecana sahne olacak derbide iki takım da kazanarak hem moral depolamak, hem de şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Peki Trabzonspor - Galatasaray saat kaçta başlayacak, hangi stadda oynanacak ve derbiden öne çıkan notlar neler? Cevabı haberimizde...
28.08.2022 16:16 - Son Güncelleme: 28.08.2022 16:16
Trabzonspor, bu sezonun ilk 3 maçında İstanbulspor ve Hatayspor'a karşı kazanırken, Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor'a karşı sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.