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Haberler Spor Trabzonspor - Galatasaray derbisi nefesleri kesiyor! İşte öne çıkan notlar

Trabzonspor - Galatasaray derbisi nefesleri kesiyor! İşte öne çıkan notlar

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev bir heyecana sahne olacak derbide iki takım da kazanarak hem moral depolamak, hem de şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Peki Trabzonspor - Galatasaray saat kaçta başlayacak, hangi stadda oynanacak ve derbiden öne çıkan notlar neler? Cevabı haberimizde...

takvim.com.tr
Yasin Mutlusan
28.08.2022 16:16 - Son Güncelleme: 28.08.2022 16:16
Trabzonspor - Galatasaray derbisi nefesleri kesiyor! İşte öne çıkan notlar

Süper Lig'in 4. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor - Galatasaray derbisi nefesleri kesiyor! İşte öne çıkan notlar

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.

Trabzonspor - Galatasaray derbisi nefesleri kesiyor! İşte öne çıkan notlar

Dev mücadele 21:45'te başlayacak ve Medical Park Stadyumu bu heyecana ev sahipliği yapacak.

Trabzonspor - Galatasaray derbisi nefesleri kesiyor! İşte öne çıkan notlar

Trabzonspor, bu sezonun ilk 3 maçında İstanbulspor ve Hatayspor'a karşı kazanırken, Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor'a karşı sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor - Galatasaray derbisi nefesleri kesiyor! İşte öne çıkan notlar

YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Fırtına, Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde ise Kopenhag'a elenerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı.

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