Trabzonspor - Galatasaray derbisi sonrası Marcao sözleri: Çok net hissediliyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 4 hafta sonunda 8 puan toplayan Galatasaray, yoluna namağlup bir şekilde devam ederken özellikle Kasımpaşa ve Trabzonspor maçında yediği goller nedeniyle savunma hattı eleştiri oklarının hedefi oldu. Derbi sonrası eski futbolcu Tümer Metin karşılaşmayı yorumlarken, Kerem Aktürkoğlu ile ettiği kavga nedeniyle cezalı olan Marcao hakkında flaş ifadeler kullandı.
Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.
İŞTE TÜMER METİN'İN O SÖZLERİ
Sezonun ilk derbi maçı, iki takımın da ligdeki fiziki durumları ve puan tablosundaki yerleri, camiaların hedefleri doğrultusunda yüksek kaliteli bir maç olacağı kanaatindeydim. Maçın büyük bölümünde kaliteyi yakaladık. Oyunun iki yönünü oynamazsan, oyun seni bambaşka bir yere götürüyor, kenarda hocanın hamlesine kalıyorsun.
Yüksek şiddetli kamp dönemini geçirmişsin. 4. hafta artık, ısınma turlarının tamamlandığı, gücünü kaliteni bir tık yukarı çıkardığın haftadır. Bu akşam maç 65 dakika 5'e 5 oynandı gibi. Nwakaeme kaptırıyor, kendi yarı sahasına gelmiyor, Yusuf Sarı kaptırıyor, kendi sahasına gelmiyor. İlk yarı Emre Kılınç, 2. yarı Babel topu kaptırıyor bu tarafa geçmiyor. İki hocanın aklı, orta sahadaki boşluğu nasıl doldurabilirim ile geçti.