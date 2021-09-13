Trabzonspor - Galatasaray derbisi sonrası Marcao sözleri: Çok net hissediliyor

İŞTE TÜMER METİN'İN O SÖZLERİ

Sezonun ilk derbi maçı, iki takımın da ligdeki fiziki durumları ve puan tablosundaki yerleri, camiaların hedefleri doğrultusunda yüksek kaliteli bir maç olacağı kanaatindeydim. Maçın büyük bölümünde kaliteyi yakaladık. Oyunun iki yönünü oynamazsan, oyun seni bambaşka bir yere götürüyor, kenarda hocanın hamlesine kalıyorsun.