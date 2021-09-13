Fenerbahçe'de kabus! 4 haftada 10 isim sakatlandı! İşte o liste
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in ilk 4 haftasında 10 puan toplayan Fenerbahçe, zirve ortaklığını sürdürürken; maçta yaşanan sakatlıklar UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi can sıktı. Sivasspor karşılaşmasında da Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz'in yaşadığı sakatlıklarla beraber sarı-lacivertlilerde 4 haftada sakatlanan isim sayısı 10'a çıktı.
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında hem iki puan hem de iki yıldızını kaybetti. Marcel Tisserand sağ baldırından yaşadığı sakatlık sonrası 22. dakikada kenara geldi. 59. dakikada takıma dahil olan İrfan Can Kahveci de sol baldırındaki problem nedeniyle sadece 14 dakika sahada kaldı.
Sarı-Lacivertlilerde önce burnuna sonra da kafasına darbe alan Serdar Aziz ise oyuna devam etti. Ancak fenalaşınca Fenerbahçe teknik heyeti tarafından kulübeye çağrıldı. Aynı anda İrfan Can'ın yerine Max Meyer'i oyuna sokan Pereira, Serdar'ın yerine de Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürmek istedi.
Fenerbahçe'de sezonun ilk dört haftasında sakatlık yaşayan futbolcu sayısı 10'a yükseldi. Bu rakam Trabzonspor'da 9, Beşiktaş'ta 4, Galatasaray'da ise 3 olarak gerçekleşti.
YENİ TRANSFERLER SINIFTA KALDI
Bu arada Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayıp 58. dakikada yerini Valencia'ya bırakan Berisha, bu sürede 1 şut çekti, 5 isabetli pas verdi. Yüzde 55 pas başarı yüzdesi sağlarken, 1 kez dripling denemesi yapıp başarılı olamadı.