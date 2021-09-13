Galatasaray’da ikinci yarı krizi! Fatih Terim eleştirilerin odağında

Aslında Galatasaray bu durumu geçtiğimiz sezon da yaşamıştı. Sarı-Kırmızılılar geçen sezon kalesinde 39 gol görürken, bunların 24'ü karşılaşmaların ikinci yarılarında gelmişti. Yaşanan sıkıntı, kadrodaki büyük değişime rağmen bu sezona da yansıyor.

