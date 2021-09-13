Galatasaray'da ikinci yarı krizi! Fatih Terim eleştirilerin odağında
Kasımpaşa'nın ardından Trabzonspor önünde de 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp beraberliğe razı olan Galatasaray'da üzüntü hakim. Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle maçların ikinci yarılarında yaşadığı büyük düşüşler dikkatleri çekiyor. Yaşanan bu kriz, sosyal medyada Fatih Terim'e eleştirileri de beraberinde getiriyor. Taraftarlar tecrübeli teknik adamı hem oyuncu değişiklikleri hem de takımın fiziki durumuyla ilgili eleştiri yağmuruna tutuyor.
13.09.2021 15:02
- Son Güncelleme: 13.09.2021 15:03
Aslında Galatasaray bu durumu geçtiğimiz sezon da yaşamıştı. Sarı-Kırmızılılar geçen sezon kalesinde 39 gol görürken, bunların 24'ü karşılaşmaların ikinci yarılarında gelmişti. Yaşanan sıkıntı, kadrodaki büyük değişime rağmen bu sezona da yansıyor.
Fatih Terim'in ekibi bu sezon ligde 8 gol atarken, bunların 7'si maçların ilk 45 dakikalarında geldi.
Cimbom ikinci yarılarda adeta el frenini çekerken, Sarı-Kırmızılılar'ın resmi maçlarda yediği 12 golün 8'ini de karşılaşmaların ikinci yarılarında kalesinde görmesi dikkatleri çekiyor.