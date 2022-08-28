Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'e İtalyan talip! Peşini bırakmıyorlar
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk isteyen Galatasaray'da sağ bek Sacha Boey'in ayrılması gündemdeyken İtalyanlar 21 yaşındaki yıldız oyuncuyu radarına aldı. Goal'ün haberine göre Brandon Soppy ile yollarını ayıran Udinese kadrosunu Boey ile güçlendirmek istiyor.
Galatasaray'da sezon başından beri takımdan ayrılması gündeme gelen yıldız futbolcu için İtalyanların ısrarı sürüyor. 21 yaşındaki sağ bek, İtalya Serie A ekibinin radarında. İtalyan ekibi transferi sonuçlandırmak için Cimbom'la temas halinde.
Sarı-Kırmızılılar'ın sağ beki Sacha Boey için Udinese'nin bir hayli istekli olduğu iddia edildi. Goal'ün haberine göre Brandon Soppy ile yollarını ayıran Udinese kadrosunu Boey ile güçlendirmek istiyor.
Geçen sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta forma giyip 1 gol atan, sakatlıklar sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Sacha Boey, bu sezon öncesi yurt dışı kamplarına götürülmemişti.
2000 doğumlu futbolcu, Galatasaray forması ile toplam 22 maça çıktı ve 1 gol katkısında bulundu. Genç yıldız geçen yıl Fransa Ligi ekiplerinden Rennes'den 1.15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.