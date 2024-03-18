Batsman'dan döner tekme! Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini manşetlerine taşıdı

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Mundo Deportivo: Fenerbahçeli futbolcular sahanın ortasında galibiyeti kutlarken Trabzonsporlu futbolcular sahaya atladı ve onlara vurmaya başladı. Türk futbolunda yeni bir talihsiz olay. Ne yazık ki bu son olmayacak. Sezon başında bir hakemin sahaya girip hakeme saldırmasıyla şampiyonluk zaten askıya alınmıştı ve şimdi işler bir adım daha ileri gitti. Fenerbahçeli oyuncular sahanın ortasında zaferi kutlarken, Trabzonsporlu taraftarlar tüm güvenliği aşarak onların peşinden gitmeye karar verdi ve acımasız bir meydan savaşı yaşandı. Bazıları soyunma odasına girmeyi başardı ancak diğerlerinin kendilerini savunmaktan başka çaresi yoktu.