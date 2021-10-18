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Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı ve kırmızı kart kararları doğru mu?

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Karşılaşmada Koreli stoperi Kim Min-Jae, Djaniny'e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görürken 85. dakikada Attila Szalai'nin Cornelius'a yaptığı hareket sonrası VAR'dan pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Peki, hakem kararları doğru mu? Eski hakem ve spor yazarı Ahmet Çakar, hakem kararlarını değerlendirdi.

18.10.2021 08:48 - Son Güncelleme: 18.10.2021 08:49
Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki penaltı ve kırmızı kart kararları doğru mu?

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan bordo-mavililer 3 puanın sahibi oldu.

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Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki penaltı ve kırmızı kart kararları doğru mu?

Spor yazarı Ahmet Çakar, hakemin Koreli stoperi Kim Min-Jae'ye gösterdiği kırmızı kart ve penaltı kararlarını değerlendirdi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki penaltı ve kırmızı kart kararları doğru mu?

İşte Ahmet Çakar'ın bugünkü yazısı;
Ahmet Çakar: Trabzonspor yeni lider... Belki çok iyi oynamadılar ama kırılma anı Güney Koreli oyuncunun oyundan atılmasıydı. Aslında Fenerbahçe maça golle başladı.

Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki penaltı ve kırmızı kart kararları doğru mu?

Rossi aldı içeri verdi. Top Valencia'dan kendisine geldi. O da ayak içiyle uzak direğe bırakıverdi. Bu dakikalarda Trabzonspor oyun kurmakta zorlanırken imdadına Koreli Kim yetişti.

Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki penaltı ve kırmızı kart kararları doğru mu?

Oyundan atıldı, ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşu da Bakasetas gol yaptı.

Böyle maçlarda bir kişi eksik oynamak, o kadar büyük dezavantaj ki Fenerbahçe bunu ikinci yarı hissetti.

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