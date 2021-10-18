Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı ve kırmızı kart kararları doğru mu?
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Karşılaşmada Koreli stoperi Kim Min-Jae, Djaniny'e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görürken 85. dakikada Attila Szalai'nin Cornelius'a yaptığı hareket sonrası VAR'dan pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Peki, hakem kararları doğru mu? Eski hakem ve spor yazarı Ahmet Çakar, hakem kararlarını değerlendirdi.
18.10.2021 08:48
- Son Güncelleme: 18.10.2021 08:49