Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: Alın size Mesut Özil!
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 9. haftasının en kritik mücadelesinde Trabzonspor geriye düşmesine rağmen Fenerbahçe'yi devirerek liderlik koltuğunu ele geçirdi. Bordo-mavililerin 3-1 kazandığı maç sonrası spor yazarları flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
GÜRCAN BİLGİÇ - YAPTILAR YAPACAKLARINI
Üçüncü dakikada öne geçmek Fenerbahçe'nin beklediği değildi.
Ancak 23'te gelen ikinci sarıdan kırmızı, kimse için sürpriz olmadı.
Kim Min Jae, faul olduğu tartışılan bir pozisyonda, Ali Şansalan'a istediği fırsatı verdi. "Fırsat" derken, maçı izleyenlerin Nwakame'nin şiddetli itirazdan görmediği sarı kart ile Gustavo'nunkini karşılaştırırsanız, bunun nedenini de anlarsınız.
Böymesine kritik bir maçı iki takım adına da kötü izlenimleri bulunan genç bir hakeme vermekti ilk hata.
Sonrasında genç Altay'ın ikramı geldi. 10 kişi kaldıktan saniyeler sonra skorda eşitlik sağlandı.
Bir nefes almaya bile "fırsat" bulamadan, "yenilmemek" emrini uygulamaya çalıştı Fenerbahçe.
Ya da Mesut ve Rossi ile savunma yapacaksa, bunu becerebilenler ile oynardı, niyetini anlardık. Rakibin analizinden uzak, kendi takımının yapabileceklerinin farkında olmayan bir teknik direktörü var Fenerbahçe'nin.
10 kişi ile yediği baskıya, rakibi aynen devam etsin diye strateji kuramayan, denenmiş ile devam eden, "şahane seyirci"… Topu rakibe bırakıp, tempoyu düşük tutmak, kırılgan ortamda hatayı da peşine taktı elbette.
Szalai – Cornelius mücadelesinde sadece "teması" faul gören FİFA hakemi, ilk gördüğü doğruyu, yanlışa çeviren bir de hakem varken, farklı sonuca davetiye çıkarıldı elbette.
Tabela bu sezon da hakemlerin Fenerbahçe'ye nasıl baktığını, hani fırsatlarla karar vereceklerini gösteriyor bize.
Pereira ve oyuncularının bu rüzgara kendi sakarlıklarını ve hatalarını katmasını da izledik katmerli şekilde.