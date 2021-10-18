Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: Alın size Mesut Özil!

Ya da Mesut ve Rossi ile savunma yapacaksa, bunu becerebilenler ile oynardı, niyetini anlardık. Rakibin analizinden uzak, kendi takımının yapabileceklerinin farkında olmayan bir teknik direktörü var Fenerbahçe'nin.

10 kişi ile yediği baskıya, rakibi aynen devam etsin diye strateji kuramayan, denenmiş ile devam eden, "şahane seyirci"… Topu rakibe bırakıp, tempoyu düşük tutmak, kırılgan ortamda hatayı da peşine taktı elbette.