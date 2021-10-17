Trabzonspor - Fenerbahçe maçı nefes kesti! İşte heyecan dolu maçtan ekrana yansımayan kareler...
Süper Lig'in 9. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Liderliğine yükselen Trabzonspor'un golleri Bakasetas (2) ve Yusuf Sarı'dan geldi. İşte çok konuşulan karşılaşadan ekrana yansımayan kareler...
17.10.2021 22:52
- Son Güncelleme: 17.10.2021 22:56
Süper Lig'in 9. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Maçın hemen başında Rossi'nin golüyle yenik duruma düşen bordo-mavililer, 23. dakikada Min-jae'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi oynayan rakibi karşısında Bakasetas'ın biri penaltıdan 2, Yusuf Sarı'nın da 1 golüyle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
LİDER TRABZONSPOR OLDU
Trabzonspor, puanını 21'e yükselterek 19 puanda kalan Fenerbahçe'den liderliği devraldı.