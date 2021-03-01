Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası ilginç istatistik! İşte derbinin rakamları
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının en kritik maçı olan Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini sarı-lacivertli ekip Pelkas'ın tek golüyle 1-0 kazandı. Maçın ardından çarpıcı istatistikler ortaya çıktı. İşte o rakamlar...
01.03.2021 10:29
- Son Güncelleme: 01.03.2021 10:29
Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de aldığı altı yenilgi de İstanbul takımlarına karşı geldi.
0-1 vs Fenerbahçe
0-2 vs Galatasaray
3-4 vs Kasımpaşa
1-3 vs Fenerbahçe
0-2 vs İstanbul Başakşehir
1-3 vs Beşiktaş
Trabzonspor karşısında Fenerbahçe formasıyla rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu Dimitrios Pelkas oldu.
Gol: 1
RCS topla buluşma: 6
Şut: 2/3
Kazandığı ikili mücadele: 7
Sahipsiz top kazanma: 6
Çalım: 3
Trabzonspor'un Süper Lig'deki 10 maçlık yenilmezlik, yedi maçlık galibiyet ve dört maçlık gol yememe serisini Fenerbahçe sonladırdı.
Abdullah Avcı göreve geldikten sonra Trabzonspor'un Süper Lig'de aldığı iki yenilgi de iç sahada gol atamadığı iki karşılaşmada geldi (vs Fenerbahçe & Galatasaray).
Bu sezon Süper Lig'de en fazla deplasman puanı kazanan takım olan Fenerbahçe (32), önceki iki sezonda topladığı dış saha puanını şimdiden yakaladı (2018/19'da 15 & 2019/20'de 17).
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde ilk kez Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Dimitrios Pelkas (5 gol & 5 asist), bu katkıların %80'ini deplasmanda yaptı (4 gol & 4 asist).
(OPTA)