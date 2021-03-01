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Son dakika Galatasaray haberleri… Terim ‘oynayamayız’ dedi işler değişti! Galatasaray Olimpiyat’a geçiyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Galatasaray'da Erzurumspor maçının ardından flaş bir karar alındı. Erzurumspor maçında rakipten fazla zeminle mücadele edilmesi Fatih Terim'i harekete geçirdi. Terim'in de katıldığı toplantıda zeminden sorumlu ekiple son durum masaya yatırıldı. Terim'in, "Bu zeminde maç yapamayız" demesi sonrası Atatürk Olimpiyat Stadı'na geçiş fikri kabul edildi.

01.03.2021 11:10 - Son Güncelleme: 01.03.2021 11:10
Son dakika Galatasaray haberleri… Terim ‘oynayamayız’ dedi işler değişti! Galatasaray Olimpiyat’a geçiyor!

Türk Telekom Stadı'nın zemini Galatasaray'ın başını ağrıtmaya devam ediyor. Kasımpaşa maçının ardından Erzurumspor karşısında da rakipten fazla zeminle mücadele edilmesinin ardından harekete geçildi.

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Son dakika Galatasaray haberleri… Terim ‘oynayamayız’ dedi işler değişti! Galatasaray Olimpiyat’a geçiyor!

Erzurumspor maçı sonrası Fatih Terim'in de katıldığı toplantıda zeminden sorumlu ekiple son durum masaya yatırıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri… Terim ‘oynayamayız’ dedi işler değişti! Galatasaray Olimpiyat’a geçiyor!

Zeminin düzelmesinin zaman alacağına dair ortak fikrin ortaya çıkmasının ardından flaş bir hamle gündeme geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri… Terim ‘oynayamayız’ dedi işler değişti! Galatasaray Olimpiyat’a geçiyor!

Terim'in, "Bu zeminde maç yapamayız" demesi sonrası Atatürk Olimpiyat Stadı'na geçiş fikri kabul edildi.

Son dakika Galatasaray haberleri… Terim ‘oynayamayız’ dedi işler değişti! Galatasaray Olimpiyat’a geçiyor!

Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak 7 Mart tarihindeki Sivasspor maçının Olimpiyat Stadı'na alınması için başvuru yapacağı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri… Terim ‘oynayamayız’ dedi işler değişti! Galatasaray Olimpiyat’a geçiyor!

Eğer zemin istenen düzeye gelmezse Çaykur Rizespor maçının da Olimpiyat Stadı'nda oynanması gündeme gelecek.

Teknik heyet ve futbolcular, zemin eski haline gelene kadar Türk Telekom Stadı'nda sahaya çıkmak istemiyor.