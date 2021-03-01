Son dakika Galatasaray haberleri… Terim ‘oynayamayız’ dedi işler değişti! Galatasaray Olimpiyat’a geçiyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Galatasaray'da Erzurumspor maçının ardından flaş bir karar alındı. Erzurumspor maçında rakipten fazla zeminle mücadele edilmesi Fatih Terim'i harekete geçirdi. Terim'in de katıldığı toplantıda zeminden sorumlu ekiple son durum masaya yatırıldı. Terim'in, "Bu zeminde maç yapamayız" demesi sonrası Atatürk Olimpiyat Stadı'na geçiş fikri kabul edildi.

01.03.2021 11:10 - Son Güncelleme: 01.03.2021 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





