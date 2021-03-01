Fenerbahçe'nin Trabzonspor galibiyeti sonrası bomba iddia: Yeni kadro dışılar olabilir
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenerek, zirve yolunda çok önemli 3 puan aldı. Geçen hafta Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında yenilgiyi telafi ederek moral buldu. Karşılaşmayla ilgili gazetelerin spor sayfalarında birbirinden çarpıcı tespitler yapılırken teknik direktör Erol Bulut'un başka isimleri de kadro dışı bırakabileceği iddia edildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenerek, zirve yolunda çok önemli 3 puan aldı. Geçen hafta Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında yenilgiyi telafi ederek moral buldu. Karşılaşmayla ilgili gazetelerin spor sayfalarında birbirinden çarpıcı tespitler yapıldı.
İşte spor yazarlarının o yorumları;
EMRE BOL - KADER MAÇI
Göztepe mağlubiyetinin ardından bazı oyuncularla ilgili sert kararların alınması gerektiğini söylemiştim. Nitekim Caner'in kadro dışı bırakılması, Erol Bulut'un takım üzerindeki ağırlığını hafifletmeye çalışan bütün oyunculara ders olmuştur.
Bazen sert kararlar şok etkisi oluşturur. Nitekim Trabzonspor karşısında görmek istediğimiz Fenerbahçe'yi izledik. Slazai menşei stoper olmasına karşın Caner'den daha iyi bir sol bek performansı sergiledi. Hem savunma yaptı hem hücumda etkiliydi hem de stoper kademesine girerek takımını rahatlattı.
Diğer tarafta Gökhan Gönül performansıyla bize eski günlerini hatırlattı. Takımda aksayan isimler de vardı elbette. Halen hazır olmayan Mesut ve Thiam bunların başında geliyor. Mesut hazır olduğunda kesinlikle faydalı olacak. Lakin onun varlığı yüzünden şu sıralar çok formda olan Pelkas'ın kenarda oynaması Fenerbahçe'ye çok şey kaybettiriyor. Zaten Mesut'un çıkıp Pelkas'ın 10 numara bölgesine geçmesiyle sarı- lacivertlilerin golü geldi. Hem de ne gol!