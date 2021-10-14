Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi Pereira'dan Mesut Özil ve Sosa kararı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 9. haftası nefes kesen bir maça sahne olacak. 8 hafta sonunda ligin zirvesinde bulunan Fenerbahçe ve Trabzonspor, kozlarını Karadeniz temsilcisinin sahasında paylaşacak. Kritik derbi öncesi Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, sahaya süreceği ilk 11'i hemen hemen netleştirdi. Pereira derbide, Luiz Gustavo'nun yükünü hafifleterek orta sahayı ele geçirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda taktik geliştiren Portekizli teknik adamın Mesut Özil ve Jose Sosa üzerinden taktik geliştirdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Süper Lig'e verilen milli arayı zirvede ve moralli şekilde geçiren Fenerbahçe'de artık yeni hedef Trabzonspor deplasmanı... Sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, bordo-mavili takımla oynayacakları maç öncesi yeni bir strateji geliştirdi. Pereira bu sezon ilk kez böyle bir karar aldı...
HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ
Lider Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertli futbolcular antrenmanın ilk bölümünde dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
MAÇ TRAFİĞİ ZORLADI
Fenerbahçe liderlik koltuğunda otursa da oyunuyla eleştiriliyor. Yeni sistem ve yeni oyuncuların yanı sıra sakatlıklar, yoğun maç trafiği sebebiyle sarı-lacivertliler fazlasıyla zorlandı. Bu durum oyuna da yansıdı. Milli ara sonrası ilk maç olan Trabzonspor mücadelesi ile bu tablonun değişeceği düşünülüyor.
SOSA VE MESUT AYNI ANDA SAHADA
Takımda iyi futbolu sağlayacak iki yıldız isim var; Jose Sosa ve Mesut Özil... Sosa uzun süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrıydı. Mesut da önce sakatlığı sonra gribal enfeksiyon nedeniyle düzenli forma giyemedi. Topla ilişkisi çok iyi olan ve oyun kuran ancak son dönemde bir arada oynayamayan bu iki ismin Trabzonspor maçında aynı anda görev yapması planlanıyor.