Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi Pereira’dan Mesut Özil ve Sosa kararı

SOSA VE MESUT AYNI ANDA SAHADA

Takımda iyi futbolu sağlayacak iki yıldız isim var; Jose Sosa ve Mesut Özil... Sosa uzun süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrıydı. Mesut da önce sakatlığı sonra gribal enfeksiyon nedeniyle düzenli forma giyemedi. Topla ilişkisi çok iyi olan ve oyun kuran ancak son dönemde bir arada oynayamayan bu iki ismin Trabzonspor maçında aynı anda görev yapması planlanıyor.