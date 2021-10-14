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Haberler Spor Fatih Terim'in Muslera planı suya düştü! Konyaspor maçında...

Fatih Terim'in Muslera planı suya düştü! Konyaspor maçında...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'in 9. haftasında evinde Konyaspor'u ağırlayacak Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Milli arada oynanan 2 hazırlık maçında Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'yi kalede deneyen Fatih Terim'in planları suya düştü. Uruguay Milli Takımı'ndan geç gelecek Muslera'yı Konyaspor maçında dinlendirerek bu ikiliden birine şans vermeyi düşünen Terim, Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'nin performansları nedeniyle bu fikrinden vazgeçti.

14.10.2021 09:46 - Son Güncelleme: 14.10.2021 09:46
Fatih Terim’in Muslera planı suya düştü! Konyaspor maçında...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in bu haftaki İttifak Holding Konyaspor maçında Fernando Muslera'yı dinlendirip, yerine Fatih Öztürk veya İsmail Çipe'den birini oynatma planı suya düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim’in Muslera planı suya düştü! Konyaspor maçında...

Fatih ve İsmail'in son durumlarını görmek amacıyla TFF 1. Lig ekipleri Tuzlaspor ve İstanbulspor ile özel maçlar yaptıran Terim, hayal kırıklığına uğradı.

Fatih Terim’in Muslera planı suya düştü! Konyaspor maçında...

İsmail, 4-3 kazanılan Tuzla karşılaşmasında, Fatih de 3-3 biten İstanbulspor maçında 3'er gol yedi.

Fatih Terim’in Muslera planı suya düştü! Konyaspor maçında...

10 BİN KİLOMETRE YOL YAPACAK
Yedek kaleciler beklenen düzeyde olmadığı için pazar günü İstanbul'da oynanacak Konyaspor karşılaşmasında kaleyi yine Muslera koruyacak.

Fatih Terim’in Muslera planı suya düştü! Konyaspor maçında...

Hürriyet'in haberine göre, 15 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle sabaha karşı 2022 Dünya Kupası elemelerindeki Brezilya-Uruguay maçında milli takımının formasını giyecek olan Uruguaylı kaleci, daha sonra 10 bin kilometreden fazla yolu 2 kez aktarma yaparak gelecek.

Fatih Terim’in Muslera planı suya düştü! Konyaspor maçında...

Doğru dürüst idman dahi yapmadan Nef Stadı'ndaki Konyaspor karşılaşmasına çıkacak.

Fatih Terim’in Muslera planı suya düştü! Konyaspor maçında...
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