Fatih Terim’in Muslera planı suya düştü! Konyaspor maçında...

Hürriyet'in haberine göre, 15 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle sabaha karşı 2022 Dünya Kupası elemelerindeki Brezilya-Uruguay maçında milli takımının formasını giyecek olan Uruguaylı kaleci, daha sonra 10 bin kilometreden fazla yolu 2 kez aktarma yaparak gelecek.