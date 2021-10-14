Fatih Terim'in Muslera planı suya düştü! Konyaspor maçında...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'in 9. haftasında evinde Konyaspor'u ağırlayacak Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Milli arada oynanan 2 hazırlık maçında Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'yi kalede deneyen Fatih Terim'in planları suya düştü. Uruguay Milli Takımı'ndan geç gelecek Muslera'yı Konyaspor maçında dinlendirerek bu ikiliden birine şans vermeyi düşünen Terim, Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'nin performansları nedeniyle bu fikrinden vazgeçti.
14.10.2021 09:46
- Son Güncelleme: 14.10.2021 09:46
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in bu haftaki İttifak Holding Konyaspor maçında Fernando Muslera'yı dinlendirip, yerine Fatih Öztürk veya İsmail Çipe'den birini oynatma planı suya düştü.
10 BİN KİLOMETRE YOL YAPACAK
Yedek kaleciler beklenen düzeyde olmadığı için pazar günü İstanbul'da oynanacak Konyaspor karşılaşmasında kaleyi yine Muslera koruyacak.