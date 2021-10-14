SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke 4 aday! İlk yolcu Yedlin

BÜNYAMİN BALCI - ANTALYASPOR

21 yaşındaki sağ bekin kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.80 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 3.8 milyon Euro. Antalyaspor'un bu oyuncu için beklentisi 3-4 milyon Euro civarında. Terim oyuncuyu yakından takip ettiriyor. Adaylar arasındaki en zor transfer olarak dikkat çekiyor.