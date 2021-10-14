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Haberler Spor SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke 4 aday! İlk yolcu Yedlin

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke 4 aday! İlk yolcu Yedlin

Sacha Boey'in sakatlığı sonrası Yedlin'in performansından memnun kalmayan Galatasaray, devre arasında ABD'li isimle yollarını ayırma hazırlığı yaparken; sağ bek mevkisi için 4 aday belirledi.

14.10.2021 17:18 - Son Güncelleme: 14.10.2021 17:18
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da sağ beke 4 aday

Galatasaray devre arası transfer çalışmalarını şimdiden sürdürüyor. De Andre Yedlin'in performansından memnun kalmayan Sarı-Kırmızılı takım, devre arasında ABD'li futbolcu ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da sağ beke 4 aday

Sarı-Kırmızılı takımda sağ bek tranfseri için Süper Lig ve TFF 1. Lig forması giyen 4 futbolcu gündemde. Fanatik'in haberine göre Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bu isimlerden biri Galatasaray forması giyecek.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da sağ beke 4 aday

CEBRAİL KARAYEL - ALTAY
27 yaşında bu sezon Altay formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Denizli oyucusuyla bir çok takımın ilgilendiğini açıklamıştı. Cebrail'in kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da sağ beke 4 aday

BÜNYAMİN BALCI - ANTALYASPOR
21 yaşındaki sağ bekin kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.80 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 3.8 milyon Euro. Antalyaspor'un bu oyuncu için beklentisi 3-4 milyon Euro civarında. Terim oyuncuyu yakından takip ettiriyor. Adaylar arasındaki en zor transfer olarak dikkat çekiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da sağ beke 4 aday

İSMAİL ÇOKÇALIŞ - BURSASPOR
Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği 21 yaşındaki oyuncu uzun bir sakatlık dönemini atlattı. Bu haftalardan sonra göstereceği performans transfer sürecini etkileyecek. Yeşil-Beyazlı kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da sağ beke 4 aday

ALİ ÜLGEN - SAMSUNSPOR
Galatasaray alt yapısında yetişen 21 yaşındaki oyuncu için sezon başı girişimde bunuldu ancak sonuç çıkmadı. 2 milyon TL karşılığında Ankaraspor'dan Samsunspor'a transfer olmuştu. Bu sezon TFF 1. Lig'de dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. Süper Lig ekipleri oyuncuyu yakından takip ediyor. Galatasaray'ın da tekrar gündemine gelebilir.

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