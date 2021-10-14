SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke 4 aday! İlk yolcu Yedlin
Sacha Boey'in sakatlığı sonrası Yedlin'in performansından memnun kalmayan Galatasaray, devre arasında ABD'li isimle yollarını ayırma hazırlığı yaparken; sağ bek mevkisi için 4 aday belirledi.
Galatasaray devre arası transfer çalışmalarını şimdiden sürdürüyor. De Andre Yedlin'in performansından memnun kalmayan Sarı-Kırmızılı takım, devre arasında ABD'li futbolcu ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Sarı-Kırmızılı takımda sağ bek tranfseri için Süper Lig ve TFF 1. Lig forması giyen 4 futbolcu gündemde. Fanatik'in haberine göre Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bu isimlerden biri Galatasaray forması giyecek.
BÜNYAMİN BALCI - ANTALYASPOR
21 yaşındaki sağ bekin kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.80 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 3.8 milyon Euro. Antalyaspor'un bu oyuncu için beklentisi 3-4 milyon Euro civarında. Terim oyuncuyu yakından takip ettiriyor. Adaylar arasındaki en zor transfer olarak dikkat çekiyor.
ALİ ÜLGEN - SAMSUNSPOR
Galatasaray alt yapısında yetişen 21 yaşındaki oyuncu için sezon başı girişimde bunuldu ancak sonuç çıkmadı. 2 milyon TL karşılığında Ankaraspor'dan Samsunspor'a transfer olmuştu. Bu sezon TFF 1. Lig'de dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. Süper Lig ekipleri oyuncuyu yakından takip ediyor. Galatasaray'ın da tekrar gündemine gelebilir.