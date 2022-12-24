Vav TV İzle
Haberler Spor Mauro Icardi yine aşık onun için deliye dönüyor! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi! Bir yandan da Wanda Nara'ya servet ödeyecek

Mauro Icardi yine aşık onun için deliye dönüyor! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi! Bir yandan da Wanda Nara'ya servet ödeyecek

Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ihanet ettiği iddia edilen ardından dudak dudağa görüntüleriyle gündeme gelen Wanda Nara'nın yeni sevgilisinin L-Gante olduğu iddia edilmişti. Sonrasında çift barıştı barışmasına ama şu sıralar tekrar yollar ayrılmış durumda... Arjantin basınında yer alan habere göre ise Mauro Icardi çoktan yeni bir aşka yelken açtı bile. İşte Galatasaray'ın yeni yengesi...

Emrah Karalinç
takvim.com.tr
24.12.2022 16:55 - Son Güncelleme: 24.12.2022 17:08
Mauro Icardi yine aşık onun için deliye dönüyor! İşte Galatasaray’ın yeni yengesi! Bir yandan da Wanda Nara’ya servet ödeyecek

Galatasaray'ın Uruguaylı golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı dalgalı aşkının ardından yeni bir ilişkiye yelken açmış durumda. İtalyan basını, Cimbom'un golcüsünün yeni gözdesinin Arjantinli Floppy Tesouro olduğunu yazdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mauro Icardi yine aşık onun için deliye dönüyor! İşte Galatasaray’ın yeni yengesi! Bir yandan da Wanda Nara’ya servet ödeyecek

'ICARDI, İLGİ DUYUYOR"

İtalyan basınında yer alan haberde, "Mauro Icardi için önüne bakma zamanı. Futbolcu, Wanda Nara ile yaşadığı ilişki sonrasında yoluna bakmaya karar verdi. Ve geleceğinde başka bir kadın var. Yakın zamanda bazı ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı etkileyici bir model olan Floppy Tesouro'ya karşı ilgi duyuyor. Onun için deli oluyor" denildi.

Mauro Icardi yine aşık onun için deliye dönüyor! İşte Galatasaray’ın yeni yengesi! Bir yandan da Wanda Nara’ya servet ödeyecek

BİKİNİLİ FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Ayrıca ikilinin, Buenos Aires'te bulunan ünlü bir kulüpte keyifli bir akşam geçirdiği, futbolcunun Floppy Tesouro'yu Instagram'da takip etmeye başladığı görüldü. Ayrıca Icardi, Floppy'nin bikinili fotoğrafını da beğendi.

Mauro Icardi yine aşık onun için deliye dönüyor! İşte Galatasaray’ın yeni yengesi! Bir yandan da Wanda Nara’ya servet ödeyecek

'YENİ YENGE' FLOOPY TESOURO KİMDİR?

Gerçek adı Florencia olan Floppy Tesouro olan Arjantinli oyuncu ve model 37 yaşında. Tesouro, 29 yaşındaki Galatasaray'ın golcüsü Icardi'den 8 yaş büyük. Kendisine has bir popülerliği olan Floppy Tesouro, televizyon ekranlarında da sıkça görünmesi sebebiyle tanınan isimlerden biri durumunda.

Mauro Icardi yine aşık onun için deliye dönüyor! İşte Galatasaray’ın yeni yengesi! Bir yandan da Wanda Nara’ya servet ödeyecek

ICARDI VE NARA…

Arjantin dergisi Ciudad Magazine'de yer alan habere göre; Mauro Icardi'yi rekor bir para kaybı bekliyor.

SON DAKİKA