Mauro Icardi yine aşık onun için deliye dönüyor! İşte Galatasaray’ın yeni yengesi! Bir yandan da Wanda Nara’ya servet ödeyecek

'ICARDI, İLGİ DUYUYOR"

İtalyan basınında yer alan haberde, "Mauro Icardi için önüne bakma zamanı. Futbolcu, Wanda Nara ile yaşadığı ilişki sonrasında yoluna bakmaya karar verdi. Ve geleceğinde başka bir kadın var. Yakın zamanda bazı ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı etkileyici bir model olan Floppy Tesouro'ya karşı ilgi duyuyor. Onun için deli oluyor" denildi.