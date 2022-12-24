Mauro Icardi yine aşık onun için deliye dönüyor! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi! Bir yandan da Wanda Nara'ya servet ödeyecek
Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ihanet ettiği iddia edilen ardından dudak dudağa görüntüleriyle gündeme gelen Wanda Nara'nın yeni sevgilisinin L-Gante olduğu iddia edilmişti. Sonrasında çift barıştı barışmasına ama şu sıralar tekrar yollar ayrılmış durumda... Arjantin basınında yer alan habere göre ise Mauro Icardi çoktan yeni bir aşka yelken açtı bile. İşte Galatasaray'ın yeni yengesi...
Galatasaray'ın Uruguaylı golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı dalgalı aşkının ardından yeni bir ilişkiye yelken açmış durumda. İtalyan basını, Cimbom'un golcüsünün yeni gözdesinin Arjantinli Floppy Tesouro olduğunu yazdı.
'ICARDI, İLGİ DUYUYOR"
İtalyan basınında yer alan haberde, "Mauro Icardi için önüne bakma zamanı. Futbolcu, Wanda Nara ile yaşadığı ilişki sonrasında yoluna bakmaya karar verdi. Ve geleceğinde başka bir kadın var. Yakın zamanda bazı ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı etkileyici bir model olan Floppy Tesouro'ya karşı ilgi duyuyor. Onun için deli oluyor" denildi.
'YENİ YENGE' FLOOPY TESOURO KİMDİR?
Gerçek adı Florencia olan Floppy Tesouro olan Arjantinli oyuncu ve model 37 yaşında. Tesouro, 29 yaşındaki Galatasaray'ın golcüsü Icardi'den 8 yaş büyük. Kendisine has bir popülerliği olan Floppy Tesouro, televizyon ekranlarında da sıkça görünmesi sebebiyle tanınan isimlerden biri durumunda.