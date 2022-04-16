Fenerbahçe - Göztepe maçının muhtemel 11'leri!
Spor Toto Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak için ikincilik koltuğunu hedefleyen Fenerbahçe, bugün evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. İrfan Can'ın yokluğunda son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Arda Güler veya Pelkas'ın forma giymesi bekleniyor. İşte İsmail Kartal'ın Göztepe karşısında sahaya süreceği ilk 11.
16.04.2022 09:37 - Son Güncelleme: 16.04.2022 09:37
İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından çıkışa geçen sarı-lacivertliler, oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle 22 puan toplayarak ikinci sıraya yükselmişti.
Hedef Göztepe'yi de seriye ekleyip, Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmek. Kanarya galip gelirse ligde bu sezon ilk kez üst üste 5 maç kazanmış olacak.
40 BİN KİŞİLİK KORO
Göztepe maçına taraftarlar yine büyük ilgi gösterdi. Biletlerin yüzde 80'i satıldı.