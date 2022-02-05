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Haberler Spor Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Fenerbahçe'nin 17, Beşiktaş'ın 18 puan ve Galatasaray'ın tam 27 puan önünde bulunan bordo-mavililerin tek hedefi galibiyet. Karşılaşma öncesi Abdullah Avcı sahaya süreceği isimleri belirledi. İşte muhtemel 11'ler.

05.02.2022 09:39 - Son Güncelleme: 05.02.2022 09:39
Trabzonspor evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Fırtına'nın başında deplasmanda yenilmeme rekoru kıran, kariyerinde ilk kez üst üste 8 maç kazanan, Akyazı'da geçen sezondan bu yana 17 karşılaşmadır kaybetmeyen Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u bugün Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

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Trabzonspor evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Trabzonspor'un başında 61. resmi maçına G.Saray önünde çıkan ve müthiş bir galibiyetle plaka yapan tecrübeli çalıştırıcı, şampiyonluk yürüyüşünde kayıp istemiyor.

Trabzonspor evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

En yakın rakibi Konya'nın 9 puan önünde bulunan Karadeniz devi, ezeli rakiplerine tarihte görülmemiş farklar attı.

Trabzonspor evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe'nin 17, Beşiktaş'ın 18 puan ve Galatasaray'ın tam 27 puan önünde bulunan bordo-mavililerin tek hedefi galibiyet.


Trabzonspor evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

SERİYİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR
Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu periyotta yedi galibiyet, dört beraberlikle 25 puan topladı. Fırtına'nın Kasımpaşa karşısında en büyük gücü her zamanki gibi taraftarları olacak.

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