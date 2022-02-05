Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Fenerbahçe'nin 17, Beşiktaş'ın 18 puan ve Galatasaray'ın tam 27 puan önünde bulunan bordo-mavililerin tek hedefi galibiyet. Karşılaşma öncesi Abdullah Avcı sahaya süreceği isimleri belirledi. İşte muhtemel 11'ler.
05.02.2022 09:39
- Son Güncelleme: 05.02.2022 09:39
Fırtına'nın başında deplasmanda yenilmeme rekoru kıran, kariyerinde ilk kez üst üste 8 maç kazanan, Akyazı'da geçen sezondan bu yana 17 karşılaşmadır kaybetmeyen Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u bugün Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
Trabzonspor'un başında 61. resmi maçına G.Saray önünde çıkan ve müthiş bir galibiyetle plaka yapan tecrübeli çalıştırıcı, şampiyonluk yürüyüşünde kayıp istemiyor.