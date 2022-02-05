Trabzonspor evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

SERİYİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu periyotta yedi galibiyet, dört beraberlikle 25 puan topladı. Fırtına'nın Kasımpaşa karşısında en büyük gücü her zamanki gibi taraftarları olacak.