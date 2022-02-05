Kadıköy'de İstanbul derbisi! Fenerbahçe Medipol Başakşehir'i konuk ediyor: İşte muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Milli arada Antalya'da kamp yapan sarılacivertliler, Başakşehir'i yenerek ligin bu önemli bölümünde galibiyet serisinin fitilini ateşlemek istiyor. İşte muhtemel 11'ler.
05.02.2022 10:31
- Son Güncelleme: 05.02.2022 10:48
Süper Lig'de bugün Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda dişli ekiplerden Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Milli arada Antalya'da kamp yapan sarılacivertliler, Başakşehir'i yenerek ligin bu önemli bölümünde galibiyet serisinin fitilini ateşlemek istiyor.