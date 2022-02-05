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Haberler Spor Kadıköy'de İstanbul derbisi! Fenerbahçe Medipol Başakşehir'i konuk ediyor: İşte muhtemel 11'ler

Kadıköy'de İstanbul derbisi! Fenerbahçe Medipol Başakşehir'i konuk ediyor: İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Milli arada Antalya'da kamp yapan sarılacivertliler, Başakşehir'i yenerek ligin bu önemli bölümünde galibiyet serisinin fitilini ateşlemek istiyor. İşte muhtemel 11'ler.

05.02.2022 10:31 - Son Güncelleme: 05.02.2022 10:48
Kadıköy’de İstanbul derbisi! Fenerbahçe Medipol Başakşehir’i konuk ediyor: İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig'de bugün Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda dişli ekiplerden Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Milli arada Antalya'da kamp yapan sarılacivertliler, Başakşehir'i yenerek ligin bu önemli bölümünde galibiyet serisinin fitilini ateşlemek istiyor.

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Kadıköy’de İstanbul derbisi! Fenerbahçe Medipol Başakşehir’i konuk ediyor: İşte muhtemel 11’ler

Sarı-lacivertliler taraftarının da desteğiyle evindeki mücadeleyi 3 puanla tamamlamayı hedefliyor. Kanarya'da bu maçta sakatlığı bulunan Filip Novak oynamayacak. Serdar Aziz de kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Kadıköy’de İstanbul derbisi! Fenerbahçe Medipol Başakşehir’i konuk ediyor: İşte muhtemel 11’ler

KARTAL'DAN UYARI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da milli ara sonrası yeniden start alacak lig öncesi öğrencilerini uyardı.

Kadıköy’de İstanbul derbisi! Fenerbahçe Medipol Başakşehir’i konuk ediyor: İşte muhtemel 11’ler

Kartal "Bu sezon bir türlü iyi oyunda istikrarı sağlayamadık. Camiamızı da yeterince üzdük. En azından ligin kalan bölümünde kendimize ve formamıza yakışır şekilde sahada olalım" ifadelerini kullandı.

Kadıköy’de İstanbul derbisi! Fenerbahçe Medipol Başakşehir’i konuk ediyor: İşte muhtemel 11’ler

Kartal, Başakşehir'in tehlikeli bir takım olduğunu öğrencilerine hatırlatarak "Güçlü bir rakip. Onları geçebilirsek güvenimiz de artacaktır" diye konuştu.

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