Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’de şok ayrılık! Diego Rossi gidiyor mu?

Vitor Pereira'nın oyun planının en önemli parçalarından biri haline gelen Rossi takımın en çok skor katkısı yapan futbolcusu oldu. Ancak Portekizli hocanın görevden alınması sonrası işler değişti. Önce Zeki Murat Göle ardından da İsmail Kartal'ın gelişiyle 11'deki yerini kaybeden Rossi dün bir darbe daha yedi.