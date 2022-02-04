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Haberler Spor Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de şok ayrılık! Diego Rossi gidiyor mu?

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de şok ayrılık! Diego Rossi gidiyor mu?

Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe'deki şok ayrılık iddiasını konuşuyor. Gelen son dakika haberine göre, Genç yıldız Diego Rossi'nin ismi UEFA Konferans Ligi kadrosundan çıkarıldı. Son zamanlarda sıkıntıda olan Rossi'nin bu şok gelişme sonrası gemileri yaktığı ve ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
04.02.2022 14:06 - Son Güncelleme: 04.02.2022 14:06
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’de şok ayrılık! Diego Rossi gidiyor mu?

Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı en flaş transfer hamlelerinden birisi hiç kuşkusuz Diego Rossi oldu… Sarı-Lacivertliler'in piyasa değeri 18 milyon Euro olan Uruguaylı yıldızı MLS ekibi Los Angeles'tan kiralaması büyük ses getirdi.

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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’de şok ayrılık! Diego Rossi gidiyor mu?

Vitor Pereira'nın oyun planının en önemli parçalarından biri haline gelen Rossi takımın en çok skor katkısı yapan futbolcusu oldu. Ancak Portekizli hocanın görevden alınması sonrası işler değişti. Önce Zeki Murat Göle ardından da İsmail Kartal'ın gelişiyle 11'deki yerini kaybeden Rossi dün bir darbe daha yedi.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’de şok ayrılık! Diego Rossi gidiyor mu?

Genç yıldızın ismi UEFA Konferans Ligi kadrosundan çıkarıldı. Son zamanlarda sıkıntıda olan Rossi'nin bu şok gelişme sonrası gemileri yaktığı ve ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’de şok ayrılık! Diego Rossi gidiyor mu?

Uruguaylı kanat oyuncusunun menajeriyle görüşerek Los Angeles'a geri dönmek için düğmeye bastığı belirlendi.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’de şok ayrılık! Diego Rossi gidiyor mu?

Rossi'nin menajerinin hem Fenerbahçe hem de ABD kulübüyle görüşmeler yapacağı, bu temasların ardından yıldız futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedilebileceği öğrenildi.

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