Trabzonspor evinde Hatayspor'u konuk ediyor! Avcı'nın Hatayspor karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, bugün evinde Hatayspor'u konuk ediyor. 27 maçlık muhteşem serisini Antalya mağlubiyeti ile noktalayan Karadeniz devi, bugün yeni bir sayfa açmak için sahaya çıkıyor. Hedef puan farkını daha da artırmak. İşte Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği 11.
18.12.2021 09:48
- Son Güncelleme: 18.12.2021 09:48
Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.
Geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve Süper Lig'de 27 maçlık namağlup unvanı sona eren bordo-mavililer, yeniden çıkışa geçmek istiyor.