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Trabzonspor evinde Hatayspor'u konuk ediyor! Avcı'nın Hatayspor karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, bugün evinde Hatayspor'u konuk ediyor. 27 maçlık muhteşem serisini Antalya mağlubiyeti ile noktalayan Karadeniz devi, bugün yeni bir sayfa açmak için sahaya çıkıyor. Hedef puan farkını daha da artırmak. İşte Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği 11.

18.12.2021 09:48 - Son Güncelleme: 18.12.2021 09:48
Trabzonspor evinde Hatayspor’u konuk ediyor! Avcı’nın Hatayspor karşısındaki muhtemel 11’i belli oldu

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

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Trabzonspor evinde Hatayspor’u konuk ediyor! Avcı’nın Hatayspor karşısındaki muhtemel 11’i belli oldu

Geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve Süper Lig'de 27 maçlık namağlup unvanı sona eren bordo-mavililer, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor evinde Hatayspor’u konuk ediyor! Avcı’nın Hatayspor karşısındaki muhtemel 11’i belli oldu

Ligde 39 puanla zirvede yer alan Karadeniz devi, 29 puanla üçüncü sırada yer alan rakibi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı amaçlıyor.

Trabzonspor evinde Hatayspor’u konuk ediyor! Avcı’nın Hatayspor karşısındaki muhtemel 11’i belli oldu

Bordo-mavililer, Hatayspor'u mağlup ederek devre arasına kadar olan üç maçlık seriyi kayıpsız geçme yolunda ilk engeli aşmak istiyor. Fırtına ayrıca bugün 3 puan alarak Şenol Güneş Stadı'nda üst üste 5. galibiyetini almayı hedefliyor.

Trabzonspor evinde Hatayspor’u konuk ediyor! Avcı’nın Hatayspor karşısındaki muhtemel 11’i belli oldu

Bordo-mavililer, bu sezon evinde oynadığı son 4 maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Adana Demir'i yenmişti.

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