Trabzonspor evinde Hatayspor’u konuk ediyor! Avcı’nın Hatayspor karşısındaki muhtemel 11’i belli oldu

Bordo-mavililer, Hatayspor'u mağlup ederek devre arasına kadar olan üç maçlık seriyi kayıpsız geçme yolunda ilk engeli aşmak istiyor. Fırtına ayrıca bugün 3 puan alarak Şenol Güneş Stadı'nda üst üste 5. galibiyetini almayı hedefliyor.