Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı salladı! Inter'de 71 yıl sonra gelen başarı...
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devi Inter'de harikalar yaratıyor. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Inter, Salernitana'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti. Yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadelede sergilediği performansla göz doldururken 2 asiste imza attı. Mücadelede Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza atarken Inter de 71 yıl sonra bir bir başarıyı gerçekleştirdi.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devi Inter'de sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Çalhanoğlu İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Inter, Salernitana'yı deplasmanda 5-0 mağlup ettiği maçta harikalar yarattı.
HAKAN ÇALHANOĞLU BİR İLKİ BAŞARDI
Mücadelede Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza atarken Inter de 71 yıl sonra bir başarıyı gerçekleştirdi. 11. dakikada Ivan Perisic'in attığı golün asistini kornerden Hakan Çalhanoğlu yaptı.
Bu sezon 5. kez duran toptan asist yapan Hakan Çalhanoğlu, 2021-22 sezonunda Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde bu rakama ulaşan ilk oyuncu oldu.
INTER'DE 71 YIL SONRA GELEN BAŞARI
Hakan Çalhanoğlu'nun asistini yaptığı ve Ivan Perisic'in kaydettiği gol, Inter'in bu takvim yılındaki 100. golünü kaydetmiş oldu.