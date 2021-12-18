Hakan Çalhanoğlu İtalya’yı salladı! Inter’de 71 yıl sonra gelen başarı...

HAKAN ÇALHANOĞLU BİR İLKİ BAŞARDI

Mücadelede Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza atarken Inter de 71 yıl sonra bir başarıyı gerçekleştirdi. 11. dakikada Ivan Perisic'in attığı golün asistini kornerden Hakan Çalhanoğlu yaptı.