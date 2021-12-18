Galatasaray'ın rakibi Başakşehir! İşte Terim'in Başakşehir karşısındaki muhtemel 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Ligde lider Trabzonspor'un uzağında kalan sarı-kırmızılılar, Emre Belözoğlu yönetimindeki formda rakibini mağlup edip çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Cimbom, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana kilitlendi. Aslan'da sakatlığı bulunan Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile Sacha Boey forma giyemeyecek. İşte Galatasaray - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler...
18.12.2021 10:25
- Son Güncelleme: 18.12.2021 10:40
Süper Lig'de son haftalarda kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray, sezonun geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 28 puan topladı ve 16. haftayı 4. sırada bitirdi.