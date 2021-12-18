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Haberler Spor Galatasaray'ın rakibi Başakşehir! İşte Terim'in Başakşehir karşısındaki muhtemel 11'i

Galatasaray'ın rakibi Başakşehir! İşte Terim'in Başakşehir karşısındaki muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Ligde lider Trabzonspor'un uzağında kalan sarı-kırmızılılar, Emre Belözoğlu yönetimindeki formda rakibini mağlup edip çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Cimbom, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana kilitlendi. Aslan'da sakatlığı bulunan Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile Sacha Boey forma giyemeyecek. İşte Galatasaray - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler...

18.12.2021 10:25 - Son Güncelleme: 18.12.2021 10:40
Galatasaray’ın rakibi Başakşehir! İşte Terim’in Başakşehir karşısındaki muhtemel 11’i

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

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Galatasaray’ın rakibi Başakşehir! İşte Terim’in Başakşehir karşısındaki muhtemel 11’i

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Galatasaray’ın rakibi Başakşehir! İşte Terim’in Başakşehir karşısındaki muhtemel 11’i

Süper Lig'de son haftalarda kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray, sezonun geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray’ın rakibi Başakşehir! İşte Terim’in Başakşehir karşısındaki muhtemel 11’i

Sarı-kırmızılı takım, topladığı 23 puanla ligde 9. sırada bulunuyor.

Galatasaray’ın rakibi Başakşehir! İşte Terim’in Başakşehir karşısındaki muhtemel 11’i

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 28 puan topladı ve 16. haftayı 4. sırada bitirdi.

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