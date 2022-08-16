Kopenhag sokakları bordo mavi! Trabzonsporlu taraftarlardan dev destek
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında tur arayacak. Takımını desteklemeye gelen Trabzonspor taraftarları, mücadeleden saatler önce Kopenhag sokaklarını bordo maviye boyadı. Futbolun en önemli parçası olan taraftarlar, ortaya güzel görüntüler çıkardı. İşte o görüntüler...
16.08.2022 20:14 - Son Güncelleme: 16.08.2022 20:14
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak.