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Kopenhag sokakları bordo mavi! Trabzonsporlu taraftarlardan dev destek

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında tur arayacak. Takımını desteklemeye gelen Trabzonspor taraftarları, mücadeleden saatler önce Kopenhag sokaklarını bordo maviye boyadı. Futbolun en önemli parçası olan taraftarlar, ortaya güzel görüntüler çıkardı. İşte o görüntüler...

16.08.2022 20:14 - Son Güncelleme: 16.08.2022 20:14
Kopenhag sokakları bordo mavi! Trabzonsporlu taraftarlardan dev destek

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kopenhag sokakları bordo mavi! Trabzonsporlu taraftarlardan dev destek

Mücadele öncesinde maçın oynanacağı Parken Stadyumu'nun etrafını dolduran bordo mavili taraftarlar, takımlarını desteklemeye maçtan saatler önce başladı.

Kopenhag sokakları bordo mavi! Trabzonsporlu taraftarlardan dev destek

Taraftarlar, Kopenhag sokaklarını bordo maviye boyadı.

Kopenhag sokakları bordo mavi! Trabzonsporlu taraftarlardan dev destek

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

Kopenhag sokakları bordo mavi! Trabzonsporlu taraftarlardan dev destek
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