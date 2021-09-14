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Haberler Spor Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray karıştı! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e şok sözler

Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray karıştı! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e şok sözler

Son dakika Galatasaray haberleri | Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Fatih Terim derbi sonrası küplere bindi. Maç sonu yaptığı açıklamada, "Skoru bir türlü koruyamıyoruz" şeklinde sitemde bulunan Terim'in bazı futbolculara ise çok sert tepki gösterdiği öğrenildi.

14.09.2021 13:48 - Son Güncelleme: 14.09.2021 13:48
Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray karıştı! Fatih Terim’den Mostafa Mohamed’e şok sözler

Süper Lig'in 4. haftasında ligin ilk derbisinde ezeli rakiplerden Galatasaray ile Trabzonspor, bordo-mavililerin ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-1 Galatasaray üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada Karadeniz ekibi oyunun son bölümüne girilirken bulduğu golle skoru 2-2'ye getirmeyi başardı ve 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan beraberlikle ayrılmayı başardı.

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Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray karıştı! Fatih Terim’den Mostafa Mohamed’e şok sözler

Bir önceki haftada da Sarı-Kırmızılı ekip Kasımpaşa'ya konuk olurken 32 ve 38. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçmiş, ancak skoru koruyamayarak aynı sonu yaşayarak sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray karıştı! Fatih Terim’den Mostafa Mohamed’e şok sözler

Derbi sonrası konuşan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim bu durumdan yakınırken, "2-0 giremiyoruz bir türlü içeri. Yakında onları da becereceğiz inşallah. Oyunu düşündüğümüz; ileride baskıyla, rakibi kapatarak başlamaktı. Yaptık bunu. 2-0 yaptık. Kalemizde karambol hariç pozisyon vermedik. Son birkaç dakika geri çekilme, lüzumsuz, gereksiz pas hataları bizi zora soktu. Devre sonuna doğru klasik golümüzü yedik maalesef" ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray karıştı! Fatih Terim’den Mostafa Mohamed’e şok sözler

Ayrıca Terim'in karşılaşma sonrası bazı isimlere ateş püskürdüğü iddia edilirken kurt hocanın maçın ardından "Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler" dediği öğrenilmişti.

Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray karıştı! Fatih Terim’den Mostafa Mohamed’e şok sözler

Terim'in hedefindeki isimler ortaya çıkarken yıldız oyuncuya "Bu performansla devam edersen seni kimse istemez" dediği iddiası da gündeme bomba gibi düştü.

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