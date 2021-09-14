Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray karıştı! Fatih Terim’den Mostafa Mohamed’e şok sözler

Derbi sonrası konuşan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim bu durumdan yakınırken, "2-0 giremiyoruz bir türlü içeri. Yakında onları da becereceğiz inşallah. Oyunu düşündüğümüz; ileride baskıyla, rakibi kapatarak başlamaktı. Yaptık bunu. 2-0 yaptık. Kalemizde karambol hariç pozisyon vermedik. Son birkaç dakika geri çekilme, lüzumsuz, gereksiz pas hataları bizi zora soktu. Devre sonuna doğru klasik golümüzü yedik maalesef" ifadelerini kullanmıştı.