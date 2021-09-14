Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray karıştı! Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e şok sözler
Son dakika Galatasaray haberleri | Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Fatih Terim derbi sonrası küplere bindi. Maç sonu yaptığı açıklamada, "Skoru bir türlü koruyamıyoruz" şeklinde sitemde bulunan Terim'in bazı futbolculara ise çok sert tepki gösterdiği öğrenildi.
Süper Lig'in 4. haftasında ligin ilk derbisinde ezeli rakiplerden Galatasaray ile Trabzonspor, bordo-mavililerin ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-1 Galatasaray üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada Karadeniz ekibi oyunun son bölümüne girilirken bulduğu golle skoru 2-2'ye getirmeyi başardı ve 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan beraberlikle ayrılmayı başardı.
Derbi sonrası konuşan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim bu durumdan yakınırken, "2-0 giremiyoruz bir türlü içeri. Yakında onları da becereceğiz inşallah. Oyunu düşündüğümüz; ileride baskıyla, rakibi kapatarak başlamaktı. Yaptık bunu. 2-0 yaptık. Kalemizde karambol hariç pozisyon vermedik. Son birkaç dakika geri çekilme, lüzumsuz, gereksiz pas hataları bizi zora soktu. Devre sonuna doğru klasik golümüzü yedik maalesef" ifadelerini kullanmıştı.