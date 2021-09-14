Lazio maçı öncesi Fatih Terim’den flaş Marcao kararı

HEM FİZİKSEL HEM MENTAL

Trabzonspor deplasmanından beraberlikle dönen Galatasaray, 16 Eylül Perşembe günü Lazio ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.Lig karşılaşmasında görev yapanlar yenilenme çalışmasıyla günü tamamlarken, diğerleri antrenmana devam etti. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Galatasaray'ın son iki maçta yaşadığı sendromun alışkanlık haline gelmemesi adına kritik karşılaşmaya kadar fiziksel antrenmanların yanında, mental çalışma da yaptıracak. Aslan, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayıp, son iki haftadır oluşan olumsuz havayı dağıtmayı amaçlıyor.