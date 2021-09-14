Lazio maçı öncesi Fatih Terim'den flaş Marcao kararı
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in ilk 4 haftasında 8 puan toplayarak zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da özellikle defansta yapılan hatalar ve yenilen goller eleştirilerin hedefi oldu. Ligde oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim Lazio maçı öncesi flaş bir karar verdi. Geçtiğimiz hafta affedilen Marcao'nun UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında 11'de olacağı öğrenildi.
Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da rota Lazio maçına çevrildi. Aslan, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayıp olumsuz havayı dağıtmayı amaçlıyor. Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
HEM FİZİKSEL HEM MENTAL
Trabzonspor deplasmanından beraberlikle dönen Galatasaray, 16 Eylül Perşembe günü Lazio ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.Lig karşılaşmasında görev yapanlar yenilenme çalışmasıyla günü tamamlarken, diğerleri antrenmana devam etti. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Galatasaray'ın son iki maçta yaşadığı sendromun alışkanlık haline gelmemesi adına kritik karşılaşmaya kadar fiziksel antrenmanların yanında, mental çalışma da yaptıracak. Aslan, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayıp, son iki haftadır oluşan olumsuz havayı dağıtmayı amaçlıyor.
SAVUNMADA MARCAO'NUN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLDİ
Trabzon maçında iki farklı öne geçmesine karşın 2-2 berabere kalan Galatasaray'da son iki maçta yaşanan benzer senaryo ve savunma zaafları keyifleri kaçırdı. Teknik kadroya göre sorunun kaynağı, Marcao'nun yokluğu...