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Galatasaray’dan flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Yeni sözleşme ve zam...

Galatasaray yönetimi, takım arkadaşı Marcao'nun saldırısına maruz kaldıktan sonra zaman zaman motivasyon kaybı yaşayan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli bir karar aldı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
14.09.2021 21:10 - Son Güncelleme: 14.09.2021 21:21
Galatasaray’dan flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Yeni sözleşme ve zam...

Galatasaray yönetimi, Sarı-Kırmızılılar'ın Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Marcao'nun saldırısına uğrayan Kerem Aktürkoğlu'nun motivasyonunu artırmak için genç futbolcuya yeni sözleşme önermeyi kararlaştırdı.

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Galatasaray’dan flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Yeni sözleşme ve zam...

Galatasaray'dan senelik 900 bin TL kazanan ve takımın en az maaş alan isimlerinden biri olan 22 yaşındaki futbolcuya ciddi bir zam yapma hazırlığında olan yönetim, Kerem'in maaşını 7 milyon TL'ye çıkarmayı planlıyor.

Galatasaray’dan flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Yeni sözleşme ve zam...

Sarı-Kırmızılılar maaşına zam yapmaya hazırlandığı Kerem ile imzalayacağı yeni sözleşme ile yıldız oyuncunun 2024 yılında bitecek olan kontratını da 1 yıl uzatmayı hedefliyor.

Galatasaray’dan flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Yeni sözleşme ve zam...

Öte yandan yeni sözleşmeyle Kerem'in performansında ciddi bir artış bekleyen Sarı-Kırmızılı yönetim, genç futbolcunun daha da parlayacağını düşünüyor.

Galatasaray’dan flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Yeni sözleşme ve zam...

Galatasaray bazı Alman kulüplerinin radarına giren 22 yaşındaki kanat oyuncusunun özellikle Avrupa Ligi'nde göstereceği performans ile değerini katlamasını bekliyor.

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