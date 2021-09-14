Galatasaray’dan flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Yeni sözleşme ve zam...
Galatasaray yönetimi, takım arkadaşı Marcao'nun saldırısına maruz kaldıktan sonra zaman zaman motivasyon kaybı yaşayan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli bir karar aldı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
14.09.2021 21:10
- Son Güncelleme: 14.09.2021 21:21
Galatasaray yönetimi, Sarı-Kırmızılılar'ın Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Marcao'nun saldırısına uğrayan Kerem Aktürkoğlu'nun motivasyonunu artırmak için genç futbolcuya yeni sözleşme önermeyi kararlaştırdı.
Galatasaray'dan senelik 900 bin TL kazanan ve takımın en az maaş alan isimlerinden biri olan 22 yaşındaki futbolcuya ciddi bir zam yapma hazırlığında olan yönetim, Kerem'in maaşını 7 milyon TL'ye çıkarmayı planlıyor.
Galatasaray bazı Alman kulüplerinin radarına giren 22 yaşındaki kanat oyuncusunun özellikle Avrupa Ligi'nde göstereceği performans ile değerini katlamasını bekliyor.