Son dakika Fenerbahçe haberleri... Arda Güler derbi tarihine geçebilir! Gözler genç yıldızda
Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de gözler genç futbolcu Arda Güler'in üzerinde olacak. Ligde aldığı süreye göre skora en sık katkı sağlayan isim olan Arda, Galatasaray'a gol atması halinde ise adını tarihe yazdıracak.
Süper Lig'de son 7 maçın 6'sının kazanan ve ikinci sıra için iddiasını güçlü bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'bu hafta oynanacak olan Galatasaray maçında gözler genç futbolcu Arda Güler'in üzerinde olacak.
Son olarak Kayserispor deplasmanında oyuna son bölümde giren ve duraklama anlarında harika bir gole imza atan Arda Güler, Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetmeyi başarmıştı. Toplamda ligde 196 dakika süre alan ve attığı iki golün yanı sıra yaptığı iki asitle direkt olarak 4 gole imzasını atmıştı.
Süper Lig'de aldığı süreye göre dakika başına en sık gol katkısı sağlayan ve Fenerbahçe forması ile gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçen Arda Güler, forma şansı bulması halinde Galatasaray derbisinde bir kez daha tarihe geçme fırsatı yakalayacak.
17 yaşındaki Arda Güler, 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan dev maçta gol atması halinde Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan en genç futbolcu olarak adını tarihe yazdıracak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Arda'ya son dönemde olduğu gibi derbide de son bölümde şans verebileceği ifade ediliyor. 17 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray derbisine psikolojik olarak hazırlanmak için mentörlerle yoğun bir mesai geçirdiği belirtiliyor.