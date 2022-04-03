Konyaspor 3 attı 3 aldı! (Konyaspor 3-0 Göztepe MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı ve Konyaspor bu skorla Fenerbahçe'den ikincilik koltuğunu geri aldı.
03.04.2022 18:20 - Son Güncelleme: 03.04.2022 18:21
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI
Mücadelenin 45. dakikasında Göztepeli Cherif Ndiaye direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.