RAMAZAN İMSAKİYE
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Konyaspor 3 attı 3 aldı! (Konyaspor 3-0 Göztepe MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı ve Konyaspor bu skorla Fenerbahçe'den ikincilik koltuğunu geri aldı.

03.04.2022 18:20 - Son Güncelleme: 03.04.2022 18:21
Konyaspor 3 attı 3 aldı! Konyaspor 3-0 Göztepe MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 31. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Konyaspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.

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Konyaspor 3 attı 3 aldı! Konyaspor 3-0 Göztepe MAÇ SONUCU ÖZET

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Konyaspor 3 attı 3 aldı! Konyaspor 3-0 Göztepe MAÇ SONUCU ÖZET

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri; Sokol Cikalleshi, Oğulcan Ülgün ve Zymer Bytyqi kaydetti.

Konyaspor 3 attı 3 aldı! Konyaspor 3-0 Göztepe MAÇ SONUCU ÖZET

Bu sonuçla Konyaspor puanını 58'e çıkardı ve Fenerbahçe'den ikincilik koltuğunu geri aldı.

Konyaspor 3 attı 3 aldı! Konyaspor 3-0 Göztepe MAÇ SONUCU ÖZET

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI
Mücadelenin 45. dakikasında Göztepeli Cherif Ndiaye direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

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