Şenol Güneş 1255 gün sonra Vodafone Park'ta! Tecrübeli çalıştırıcıya Beşiktaş taraftarından sevgi seli
Valerien Ismael'ın kötü gidişatının ardından Beşiktaş'ta 2. kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Şenal Güneş 1255 gün sonra Vodafone Park'ta ilk maçına çıktı. Karşılaşma öncesinde tribünleri selamlayan tecrübeli çalıştırcıya Siyah-Beyazlı taraftarlar çiçeklerle karşılık verdi. İşte o anlardan kareler...
30.10.2022 17:29 - Son Güncelleme: 30.10.2022 17:39
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hatayspor deplasmanında 2-1 kaybedilen maçın 11'inde 4 değişikliğe giderek takımını Ümraniyespor maçına çıkardı.
Kalede Ersin Destanoğlu yerine Mert Günok'u tercih eden Güneş, savunmanın ortasında Montero'nun yerine sakatlığı atlatan Saiss'i, Muleka'nın yerine Gedson Fernandes'i, N'Koudou'nun yerine ise Cenk Tosun'u görevlendirdi.