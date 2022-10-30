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Haberler Spor Şenol Güneş 1255 gün sonra Vodafone Park'ta! Tecrübeli çalıştırıcıya Beşiktaş taraftarından sevgi seli

Şenol Güneş 1255 gün sonra Vodafone Park'ta! Tecrübeli çalıştırıcıya Beşiktaş taraftarından sevgi seli

Valerien Ismael'ın kötü gidişatının ardından Beşiktaş'ta 2. kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Şenal Güneş 1255 gün sonra Vodafone Park'ta ilk maçına çıktı. Karşılaşma öncesinde tribünleri selamlayan tecrübeli çalıştırcıya Siyah-Beyazlı taraftarlar çiçeklerle karşılık verdi. İşte o anlardan kareler...

30.10.2022 17:29 - Son Güncelleme: 30.10.2022 17:39
Şenol Güneş 1255 gün sonra Vodafone Park’ta! Tecrübeli çalıştırıcıya Beşiktaş taraftarından sevgi seli

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.

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Şenol Güneş 1255 gün sonra Vodafone Park’ta! Tecrübeli çalıştırıcıya Beşiktaş taraftarından sevgi seli

Vodafone Park'ta saat 17.00'de başlayan karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı.

Şenol Güneş 1255 gün sonra Vodafone Park’ta! Tecrübeli çalıştırıcıya Beşiktaş taraftarından sevgi seli

Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir üstlendi.

Şenol Güneş 1255 gün sonra Vodafone Park’ta! Tecrübeli çalıştırıcıya Beşiktaş taraftarından sevgi seli

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hatayspor deplasmanında 2-1 kaybedilen maçın 11'inde 4 değişikliğe giderek takımını Ümraniyespor maçına çıkardı.

Şenol Güneş 1255 gün sonra Vodafone Park’ta! Tecrübeli çalıştırıcıya Beşiktaş taraftarından sevgi seli

Kalede Ersin Destanoğlu yerine Mert Günok'u tercih eden Güneş, savunmanın ortasında Montero'nun yerine sakatlığı atlatan Saiss'i, Muleka'nın yerine Gedson Fernandes'i, N'Koudou'nun yerine ise Cenk Tosun'u görevlendirdi.

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