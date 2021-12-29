Trabzonspor Avrupa'nın en iyileriyle yarışıyor!
Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider bitiren ve en yakın takipçisi Konyaspor'a 7 puan fark atan Trabzonspor, sezonun ilk yarısında Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından biri olmayı başardı. Bordo-Mavililer bu kulvarda Manchester City, Chelsea ve Sevilla gibi takımlarla Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı.
29.12.2021 15:36
- Son Güncelleme: 29.12.2021 15:38
Bu sezon Süper Lig'de rekorları altüst eden Trabzonspor, kalesini gole kapatma konusunda da rakiplerine göre fark yaratıyor.
Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 ligi baz alındığında ilk yarılar sonunda kalesinde 12 gol gören Manchester City, 13 gol yiyen Chelsea ve Sevilla'nın ardından Avrupa'da sezonun ilk yarısında en az gol yiyen 4. takım olmayı başardı.
Trabzonspor ile birlikte Napoli ve Wolverhampton da ligin ilk yarısında kalesinde 14 gol gören diğer takımlar oldu.