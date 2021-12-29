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Büyük umutlarla Beşiktaş'a gelmişti! Sergen Yalçın gitti Kenan Karaman formayı unuttu

Beşiktaş'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Kenan Karaman, Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasıyla kayıplara karıştı. Kenan, Siyah-Beyazlılar'ın Yalçın sonrası oynadığı son 4 maçta 1 dakika bile şans bulamadı.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
29.12.2021 19:11 - Son Güncelleme: 29.12.2021 19:16
Büyük umutlarla Beşiktaş’a gelmişti! Sergen Yalçın gitti Kenan Karaman formayı unuttu

Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Kenan Karaman, Beşiktaş forması altında istenilen seviyeye bir türlü çıkamadı.

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Büyük umutlarla Beşiktaş’a gelmişti! Sergen Yalçın gitti Kenan Karaman formayı unuttu

28 yaşındaki hücum oyuncusu teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılması sonrası ise adeta formayı unuttu.

Büyük umutlarla Beşiktaş’a gelmişti! Sergen Yalçın gitti Kenan Karaman formayı unuttu

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki son maçı olan Kasımpaşa karşılaşmasında en son Siyah-Beyazlı formayı terleten Kenan, Önder Karaveli yönetiminde çıkılan 4 maçta ise hiç süre alamadı.

Büyük umutlarla Beşiktaş’a gelmişti! Sergen Yalçın gitti Kenan Karaman formayı unuttu

Önder Karaveli, hücum hattında Güven Yalçın'ı alternatif olarak değerlendirmeye başlayınca kulübeye demir atan Kenan, Beşiktaş'ta gözden düşen isimlerin başında geldi.

Büyük umutlarla Beşiktaş’a gelmişti! Sergen Yalçın gitti Kenan Karaman formayı unuttu

Sergen Yalçın döneminde 19 maçta forma giymesine rağmen hiç gol atamayan ve sadece 1 asisti olan Kenan, Siyah-Beyazlı taraftarların da gözüne girmeyi başaramamıştı.

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