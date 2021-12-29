Büyük umutlarla Beşiktaş'a gelmişti! Sergen Yalçın gitti Kenan Karaman formayı unuttu
Beşiktaş'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Kenan Karaman, Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasıyla kayıplara karıştı. Kenan, Siyah-Beyazlılar'ın Yalçın sonrası oynadığı son 4 maçta 1 dakika bile şans bulamadı.
Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Kenan Karaman, Beşiktaş forması altında istenilen seviyeye bir türlü çıkamadı.
28 yaşındaki hücum oyuncusu teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılması sonrası ise adeta formayı unuttu.
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki son maçı olan Kasımpaşa karşılaşmasında en son Siyah-Beyazlı formayı terleten Kenan, Önder Karaveli yönetiminde çıkılan 4 maçta ise hiç süre alamadı.
Önder Karaveli, hücum hattında Güven Yalçın'ı alternatif olarak değerlendirmeye başlayınca kulübeye demir atan Kenan, Beşiktaş'ta gözden düşen isimlerin başında geldi.
Sergen Yalçın döneminde 19 maçta forma giymesine rağmen hiç gol atamayan ve sadece 1 asisti olan Kenan, Siyah-Beyazlı taraftarların da gözüne girmeyi başaramamıştı.