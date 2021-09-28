Beşiktaş sürpriz peşinde! Sergen Yalçın kararını verdi! İşte Ajax - Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri...

Türkiye'yi Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Liginde temsil eden Beşiktaş tarihinin en zor döneminden geçiyor. 11 oyuncusu sakat olan Kara Kartal, Ajax ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi için Amsterdam'a sadece 17 kişi uçabildi. Böyle kritik bir dönemde rakibin Ajax olması da siyah-beyazlıların işini ekstradan zorlaştıracak. Ancak Beşiktaş eksiklerine rağmen Ajax'a karşı deplasmanda oynayacağı mücadelede tarihinden gelen büyük güce ve milyonlarca taraftarının dualarına güveniyor.