Milli Takım hocası Stefan Kuntz Galatasaray’ın yıldızına hayran kaldı

Bu sezon oynadığı inişli çıkışlı futbolla dikkat çeken Galatasaray'da Olimpiu Morutan son maçın yıldızıydı. Cicaldau'nun pasında rakiplerini bir bir eksilten ve Galatasaray'ın galibiyet golünü atan Morutan, taraftardan tam not aldı. Öte yandan Fatih Terim, peş peşe gelen hatalar sonrası dikkat çekici bir karar aldı.