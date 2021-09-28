Milli Takım hocası Stefan Kuntz Galatasaray'ın yıldızına hayran kaldı
Galatasaray evinde konuk ettiği Göztepe'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle devirerek kötü gidişe dur dedi. Fatih Terim maçın ardından takımın genç oyunculardan kurulu olduğuna vurgu yaparak sabır gösterilmesi gerektiğini söyledi. Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz da karşılaşmayı tribünden takip ederken, Galatasaray'ın genç yıldızına hayran kaldı. İşte detaylar...
28.09.2021 11:51
- Son Güncelleme: 28.09.2021 12:13
Bu sezon oynadığı inişli çıkışlı futbolla dikkat çeken Galatasaray'da Olimpiu Morutan son maçın yıldızıydı. Cicaldau'nun pasında rakiplerini bir bir eksilten ve Galatasaray'ın galibiyet golünü atan Morutan, taraftardan tam not aldı. Öte yandan Fatih Terim, peş peşe gelen hatalar sonrası dikkat çekici bir karar aldı.
YARDIMCISI KENAN KOÇAK İLE İZLEDİ!
Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra milli takımın yeni teknik direktörü olan Stefan Kuntz, Galatasaray - Göztepe maçını stadyumdan takip etti.
STEFAN KUNTZ'UN PANZERİ BERKAN KUTLU!
Dünya Kupası elemelerinde zorlu Norveç ve Letonya maçlarına çıkacak milli takımda yeni teknik direktör Kuntz çalışmalarını sürdürüyor.