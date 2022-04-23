RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor Trabzonspor Adana deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın Adana Demirspor maçı 11'i

Trabzonspor Adana deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın Adana Demirspor maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren ve şampiyonluk için geri sayan Trabzonspor bu akşam deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Ligde 4 haftadır kazanamayan ve mutlu sonu erteleyen bordo-mavililer sahadan puanla ayrılması halinde haftaya Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak. İşte kritik maç öncesi Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği ilk 11.

23.04.2022 10:14 - Son Güncelleme: 23.04.2022 10:14
Trabzonspor Adana deplasmanında! İşte Abdullah Avcı’nın Adana Demirspor maçı 11’i

Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren ve şampiyonluk için geri sayan Trabzonspor bu akşam deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Ligde 4 haftadır kazanamayan ve mutlu sonu erteleyen bordo-mavililer sahadan puanla ayrılması halinde haftaya Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak.

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Trabzonspor Adana deplasmanında! İşte Abdullah Avcı’nın Adana Demirspor maçı 11’i

Hafta içinde kupada aldığı Kayserispor galibiyetiyle moral bulan Karadeniz ekibinde, Nwakaeme ile Hüseyin Türkmen sakat. İkilinin yanı sıra Yunus Mallı da kadroya alınmadı.

Trabzonspor Adana deplasmanında! İşte Abdullah Avcı’nın Adana Demirspor maçı 11’i

MAREK HAMSİK&DORUKHAN 11'E
Teknik direktör Abdullah Avcı kadroda hem zorunlu hem de taktik bazı değişiklikler yapacak.

Trabzonspor Adana deplasmanında! İşte Abdullah Avcı’nın Adana Demirspor maçı 11’i

Sol kanatta Nijeryalı yıldız Nwakaeme'nin yokluğunda Jean Kouassi'yi onbirde başlatması beklenen tecrübeli teknik adamın, kupa maçından farklı olarak orta sahada da Bakasetas'ın yerine Dorukhan'a, Siopis'in yerine ise Marek Hamsik'e formayı vermesi bekleniyor.

Trabzonspor Adana deplasmanında! İşte Abdullah Avcı’nın Adana Demirspor maçı 11’i

Savunmada da Vitor Hugo'ya Ahmetcan Kaplan'ın eşlik etme olasılığı yüksek. Beklerde Peres ile Denswil yer alacak. Hücum hattını ise Abdülkadir Ömür, Visca ve Cornelius oluşturacak.

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