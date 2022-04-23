Trabzonspor Adana deplasmanında! İşte Abdullah Avcı’nın Adana Demirspor maçı 11’i

Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren ve şampiyonluk için geri sayan Trabzonspor bu akşam deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Ligde 4 haftadır kazanamayan ve mutlu sonu erteleyen bordo-mavililer sahadan puanla ayrılması halinde haftaya Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak.