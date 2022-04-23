Trabzonspor Adana deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın Adana Demirspor maçı 11'i
Spor Toto Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren ve şampiyonluk için geri sayan Trabzonspor bu akşam deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Ligde 4 haftadır kazanamayan ve mutlu sonu erteleyen bordo-mavililer sahadan puanla ayrılması halinde haftaya Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak. İşte kritik maç öncesi Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği ilk 11.
23.04.2022 10:14 - Son Güncelleme: 23.04.2022 10:14
Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren ve şampiyonluk için geri sayan Trabzonspor bu akşam deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Ligde 4 haftadır kazanamayan ve mutlu sonu erteleyen bordo-mavililer sahadan puanla ayrılması halinde haftaya Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak.