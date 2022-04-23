Fatih Karagümrük evinde galip! (Fatih Karagümrük 2-1 Giresunspor MAÇ SONUCU ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 52. dakikada Aleksandar Pesic ve 65. dakikada Jimmy Durmaz'dan geldi. Giresunspor'un tek golünü ise 48. dakikada Chiquinho attı. Ev sahibinde Jimmy Durmaz 78. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
23.04.2022 18:32 - Son Güncelleme: 23.04.2022 18:33
Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 52. dakikada Aleksandar Pesic ve 65. dakikada Jimmy Durmaz'dan geldi.