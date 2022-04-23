RAMAZAN İMSAKİYE
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Fatih Karagümrük evinde galip! (Fatih Karagümrük 2-1 Giresunspor MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 52. dakikada Aleksandar Pesic ve 65. dakikada Jimmy Durmaz'dan geldi. Giresunspor'un tek golünü ise 48. dakikada Chiquinho attı. Ev sahibinde Jimmy Durmaz 78. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

23.04.2022 18:32 - Son Güncelleme: 23.04.2022 18:33
Fatih Karagümrük evinde galip! Fatih Karagümrük 2-1 Giresunspor MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Karagümrük evinde galip! Fatih Karagümrük 2-1 Giresunspor MAÇ SONUCU ÖZET

Günün ilk karşılaşmalarında Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u konuk etti.

Fatih Karagümrük evinde galip! Fatih Karagümrük 2-1 Giresunspor MAÇ SONUCU ÖZET

Mücadele 2-1 ev sahibinin üstünlüğü ile tamamlandı.

Fatih Karagümrük evinde galip! Fatih Karagümrük 2-1 Giresunspor MAÇ SONUCU ÖZET

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 52. dakikada Aleksandar Pesic ve 65. dakikada Jimmy Durmaz'dan geldi.

Fatih Karagümrük evinde galip! Fatih Karagümrük 2-1 Giresunspor MAÇ SONUCU ÖZET


Giresunspor'un tek golünü ise 48. dakikada Chiquinho attı.

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