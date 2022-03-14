Trabzonspor 1995-96 sezonunun puan rekorunu kırabilecek mi? Gözler Çaykur Rizespor deplasmanında
Süper Lig'de fırtınalar estiren Trabzonspor, ligde 21 haftadır liderlik koltuğunda oturuyor. Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 4-2 yenerek puanını 70'e yükselten bordo-mavililer, bu hafta Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde 73 puanla lig tarihinde en çok puan topladığı 1995-96 sezonunun 30. haftasındaki performansı yakalayacak. Ligde en yakın rakibi ile arasında 15 puanlık farkı bulunan bordo-mavililer, lig tarihinde en erken şampiyonluğa ulaşma yolunda da büyük fırsat yakaladı.
14.03.2022 11:38 - Son Güncelleme: 14.03.2022 11:40
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi sahasında 4-2 mağlup ederek puanını 70'e yükselten Trabzonspor, bu hafta Çaykur Rizespor deplasmanında galip gelmesi halinde 30. haftalar itibarıyla olan puan rekoruna ortak olacak.
Göztepe maçından elde ettiği galibiyetle 29. haftada puanını 70'e yükselten Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde puanını 73 yaparak rekora ortak olacak.