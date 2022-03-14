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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de İsmail Kartal fırtınası! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'ndan sonra en iyisi o

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de İsmail Kartal fırtınası! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'ndan sonra en iyisi o

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 yenerek maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü İsmail Kartal ise Fenerbahçe'nin başında ligde çıktığı 9 maçta 2.00 puan ortalaması yakalayarak Süper Lig'de Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'ndan sonra en iyi puan ortalamasıa sahip teknik direktör olmayı başardı.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
14.03.2022 12:17 - Son Güncelleme: 14.03.2022 12:17
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’de İsmail Kartal fırtınası! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu’ndan sonra en iyisi o

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından geçici olarak antrenörlük görevini üstlenen Zeki Murat Göle'den görevi devralan İsmail Kartal, Sarı-Lacivertli kulüpte fark yarattı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’de İsmail Kartal fırtınası! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu’ndan sonra en iyisi o

Sarı-Lacivertli takımın başında lige 9 maça çıkan Kartal, aldığı 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puan topladı. Sarı-Lacivertli takım Süper Lig'de 3. sıraya çıkarken, Kartal da 9 maçta 2.00 puan ortalaması yakaladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’de İsmail Kartal fırtınası! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu’ndan sonra en iyisi o

İsmail Kartal elde ettiği 2.00 puan ortalaması ile ise Süper Lig'de aktif çalışan teknik adamlar arasında en iyi puan ortalamasına sahip olan 3. tekink adam olmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’de İsmail Kartal fırtınası! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu’ndan sonra en iyisi o

Kartal, maç başına 2.41 puan toplayan lider Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı ve 2.05 puan ortalaması olan Başakşehir'in teknik patronu Emre Belözoğlu sonarası en iyi puan ortalamasına sahip hoca oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’de İsmail Kartal fırtınası! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu’ndan sonra en iyisi o

İsmail Kartal, Süper Lig'de puan cetvelinde ikinci sırada yer alan ve 1.89 puan ortalaması olan Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut'u da geride bırakmış oldu. Kartal ayrıca takımını yeniden üst sıralara oynatarak Fenerbahçe'nin ikincilik iddiasını korumasını sağladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’de İsmail Kartal fırtınası! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu’ndan sonra en iyisi o

Lige Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin 1.92 puan ortalaması bulunurken, Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent ise maç başına 1.00 puan ortalaması elde etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’de İsmail Kartal fırtınası! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu’ndan sonra en iyisi o
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