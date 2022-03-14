Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de İsmail Kartal fırtınası! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'ndan sonra en iyisi o
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 yenerek maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü İsmail Kartal ise Fenerbahçe'nin başında ligde çıktığı 9 maçta 2.00 puan ortalaması yakalayarak Süper Lig'de Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'ndan sonra en iyi puan ortalamasıa sahip teknik direktör olmayı başardı.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından geçici olarak antrenörlük görevini üstlenen Zeki Murat Göle'den görevi devralan İsmail Kartal, Sarı-Lacivertli kulüpte fark yarattı.
Sarı-Lacivertli takımın başında lige 9 maça çıkan Kartal, aldığı 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puan topladı. Sarı-Lacivertli takım Süper Lig'de 3. sıraya çıkarken, Kartal da 9 maçta 2.00 puan ortalaması yakaladı.
Kartal, maç başına 2.41 puan toplayan lider Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı ve 2.05 puan ortalaması olan Başakşehir'in teknik patronu Emre Belözoğlu sonarası en iyi puan ortalamasına sahip hoca oldu.
İsmail Kartal, Süper Lig'de puan cetvelinde ikinci sırada yer alan ve 1.89 puan ortalaması olan Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut'u da geride bırakmış oldu. Kartal ayrıca takımını yeniden üst sıralara oynatarak Fenerbahçe'nin ikincilik iddiasını korumasını sağladı.