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Trabzon'da zirve savaşı! İşte Trabzonspor - Sivasspor maçı 11'leri

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak en kritik mücadelelerden biri olan Trabzonspor - Sivasspor maçı öncesi nefesler tutuldu. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Zorlu maç öncesi Sivasspor'da sakatlıklar can sıkarken, Trabzonspor'da ise Sörloth'un cezasının bir maça inmesiyle birlikte forma yine Norveçli golcünün olacak. Dev maç öncesi her iki teknik adam da kafasındaki 11'i belirledi. İşte Trabzonspor - Sivasspor maçı 11'leri...

16.02.2020 11:43 - Son Güncelleme: 16.02.2020 11:43
Trabzon'da zirve savaşı! İşte Trabzonspor - Sivasspor maçı 11'leri

Süper Lig'in 22. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. Ligin şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, bir diğer zirve takipçisi Sivasspor'u evinde konuk edecek. Hafta içerisinde Alexander Sörloth'un cezasının indirilmesinin ardından büyük bir sevinç yaşayan bordo mavililer, Norveç'li golcüsüyle gol ve goller arayacak. Sivasspor ise Trabzon deplasmanında gol ve goller arayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor - Sivasspor mücadelesinin yayıncısı, muhtemel 11'leri ve bilmeniz gereken bir çok detay haberimizde...

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Trabzon'da zirve savaşı! İşte Trabzonspor - Sivasspor maçı 11'leri

Süper Lig'de nabızlar yükseliyor! Şampiyonluğun en ciddi adaylarından Trabzonspor, evinde ligin zirve takipçilerinden Sivasspor'u konuk ediyor. Bordo mavililer, Sivasspor karşısında alacağı 3 puanla taraftarı önünde zirveyi perçinlemek isterken Sivasspor, puan veya puanlarla dönerek üst sıralar için takibe devam etme peşinde.

Trabzon'da zirve savaşı! İşte Trabzonspor - Sivasspor maçı 11'leri

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de olacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzon'da zirve savaşı! İşte Trabzonspor - Sivasspor maçı 11'leri

TRABZONSPOR

UĞURCAN ÇAKIR

Trabzon'da zirve savaşı! İşte Trabzonspor - Sivasspor maçı 11'leri

PEREIRA

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