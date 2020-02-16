Trabzon'da zirve savaşı! İşte Trabzonspor - Sivasspor maçı 11'leri

Süper Lig'in 22. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. Ligin şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, bir diğer zirve takipçisi Sivasspor'u evinde konuk edecek. Hafta içerisinde Alexander Sörloth'un cezasının indirilmesinin ardından büyük bir sevinç yaşayan bordo mavililer, Norveç'li golcüsüyle gol ve goller arayacak. Sivasspor ise Trabzon deplasmanında gol ve goller arayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor - Sivasspor mücadelesinin yayıncısı, muhtemel 11'leri ve bilmeniz gereken bir çok detay haberimizde...