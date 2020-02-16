Ankaragücü - Fenerbahçe maçı sonrası Ersun Yanal hakkında olay yorum
Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal eleştiri oklarının hedefi olurken, sarı-lacivertli taraftarlar da Yanal'ın istifasını istedi. Maçın ardından spor yazarları Erman Toroğlu, Gürkan Kubilay, Reha Kapsal ve Emre Bol karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Emre Bol'un Ersun Yanal ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti.
ALIN SİZE YANAL! - EMRE BOL
Zengin babayı hayırsız evlat, Memur kocayı süslü avrat, Fakiri de kuru inat bitirirmiş" diye bir söz vardır. Ben bu sözü birazcık değiştirdim, "Fenerbahçe teknik direktörünü saçma inat bitirir." Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'la şampiyonluğa gidemeyeceğini haftalar önce söylemiştim. Zaman ne yazık ki beni haklı çıkarıyor.
''F.BAHÇE'DE ANCAK KONDİSYONERLİK YAPABİLİR''
Takıma sadece güç, kuvvet, dayanıklılık yüklemesi yaparak şampiyon olamazsın. Nerede taktik, nerede akıl? Yanal iyi bir antrenördür ama kariyeri boyunca asla iyi bir taktisyen olamadı. Fenerbahçe'de de ancak kondisyonerlik yapabilir. Hazır takımı alıp şampiyon olmak kolay tabi!
Elindeki kadroyu kullanmaktan aciz Ersun Yanal, "Ben yaptım oldu" diyerek Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti. Yazıktır, günahtır. Geçte olsa Dirar'ı sağ öne aldın neden Hasan Ali'yi tercih etmedin? Sol beke geçen Deniz yüzünden Fenerbahçe'nin sol kanadı yol geçen hanı oldu. Gelen geçen Deniz'in belinden su aldı! Ama ne Jailson'a ne de Deniz'e kızıyorum. Kızgınlığım bu kara düzene! Kimin ne yaptığı, nerede oynadığı belli değil. A.Gücü takımını ve taraftarını tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar savaştılar.