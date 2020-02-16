Ankaragücü - Fenerbahçe maçı sonrası Ersun Yanal hakkında olay yorum

Elindeki kadroyu kullanmaktan aciz Ersun Yanal, "Ben yaptım oldu" diyerek Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti. Yazıktır, günahtır. Geçte olsa Dirar'ı sağ öne aldın neden Hasan Ali'yi tercih etmedin? Sol beke geçen Deniz yüzünden Fenerbahçe'nin sol kanadı yol geçen hanı oldu. Gelen geçen Deniz'in belinden su aldı! Ama ne Jailson'a ne de Deniz'e kızıyorum. Kızgınlığım bu kara düzene! Kimin ne yaptığı, nerede oynadığı belli değil. A.Gücü takımını ve taraftarını tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar savaştılar.