Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 11'leri...

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi BtcTurk Yeni Malatyaspor'la kritik bir mücadeleye çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takımda Mariano cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Taraftarların en çok merak ettiği isimlerin başında gelen Radamel Falcao'nun ise yedek kulübesinde oturması bekleniyor.