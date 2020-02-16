Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 11'leri...
Galatasaray Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi ligde oynadığı son 5 maçı da kazanarak seri yapan ve zirve mücadelesine katılan sarı-kırmızılı ekip, Yeni Malatyaspor'u da geçerek kazanma serisini sürdürmek istiyor. Haftaya oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi moral kazanmak isteyen Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı tamamen geçerken Fatih Terim'in Kolombiyalı golcüyü riske etmeyerek maçın gidişatına göre ikinci devrede oyuna sokacağı öğrenildi. İşte Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 11'leri...
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi BtcTurk Yeni Malatyaspor'la kritik bir mücadeleye çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takımda Mariano cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Taraftarların en çok merak ettiği isimlerin başında gelen Radamel Falcao'nun ise yedek kulübesinde oturması bekleniyor.
Malatya'da ise Mustafa Akbaş'ın kart cezası bulunuyor. Futbolseverler, Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler olacak? İşte detaylar...
Süper Lig'de Galatasaray bu akşam sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen Galatasaray'ın hedefi mutlak 3 puan... Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmada sarı kart cezası bulunan Mariano forma giyemeyecek. Öte yandan Fenerbahçe derbisi öncesi de takımın golcüsü Adem Büyük sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İŞTE İLK 11'LER