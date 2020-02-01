Trabzon'da maç bitti saha karıştı! Trabzonsporlu ve Fenerbahçeli futbolcular birbirine girdi
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puan aldı. Son dakikaları gergin anlara sahne olan mücadele son düdüğün ardından saha karıştı. İşte maça damga vuran o anlar...
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ligde son oynanan Kasımpaşa maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Genç teknik adam sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Novak'a, cezalı Nwakame'nin yerine ise 11'de Yusuf'a görev verdi. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın yanı sıra kaleci Arda, yeni transferler Manuel Da Costa, Manoel Messias ve cezalı Nwakaeme kadroda yer almadı.
Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tüketen bordo mavililer, Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını doldurdu. Fenerbahçe taraftarlarının alınmadığı maçta misafir tribün bölümü de Trabzonsporlu taraftarlara açılırken, buranın da tamamen dolduğu görüldü. Bordo mavili taraftarlar, ayrıca karşılaşma öncesi transfer döneminin son gününde takıma katılan ve Fenerbahçe maçı kadrosuna alınan Guilherme'ye de yoğun ilgi gösterdi.