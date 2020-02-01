Trabzon'da maç bitti saha karıştı! Trabzonsporlu ve Fenerbahçeli futbolcular birbirine girdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ligde son oynanan Kasımpaşa maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Genç teknik adam sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Novak'a, cezalı Nwakame'nin yerine ise 11'de Yusuf'a görev verdi. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın yanı sıra kaleci Arda, yeni transferler Manuel Da Costa, Manoel Messias ve cezalı Nwakaeme kadroda yer almadı.