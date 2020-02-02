Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Kayserispor 11'i

Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. İki takım lig tarihinde 47 kez karşı karşıya geldi. Cimbom 30 kez kazandı. Kayserispor'un 3 galibiyeti var. 14 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da 104-36'lık İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Kayserispor ile İstanbul'da oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.