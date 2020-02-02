Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Kayserispor 11'i
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor'u konuk edecek. Ligde üst üste Antalyaspor, Denizlispor ve Konyaspor'u deviren sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor karşısında da serisini sürdürmek istiyor. Maç öncesi Falcao, Saracchi, Lemina gibi eksikler dikkat çekerken teknik direktör Fatih Terim'in stoperde sürpriz bir kararla Ahmet Çalık'a forma verebileceği öğrenildi. İşte Galatasaray - Kayserispor maçının 11'leri...
Süper Lig'in ilk yarısında kritik puan kayıpları yapan Cimbom, ikinci devrede bunu minimumda tutmayı planlıyor. Oynadığı son 3 maçtan 9 puan çıkaran Galatasaray'ın hedefi ligin son sırasında yer alan Kayserispor'u mağlup ederek serisini sürdürmek. Konuk ekip de TT Stadı'ndan puan çıkararak gelecek adına umutlarını yeşertmek istiyor.
Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. İki takım lig tarihinde 47 kez karşı karşıya geldi. Cimbom 30 kez kazandı. Kayserispor'un 3 galibiyeti var. 14 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da 104-36'lık İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Kayserispor ile İstanbul'da oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.