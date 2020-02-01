Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Ali Palabıyık..."

"Bir santrfor izliyoruz bugün, bir takıma bedel. Sörloth müthiş futbol oynadı. İlk yarıda bu kadar tansiyonu yüksek maçta 'Aferin Ali Palabıyık' derken, autu korner verdi ve o da gol oldu. Sörloth'tan çıkan topa korner verdi. Yanlış bir karardı. Korner olmamış olsaydı, o oyuncular orada olmayacaktı. Skoru değiştirecek ciddi hata yaptı."