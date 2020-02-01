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Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Ali Palabıyık..."

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı yorumladı ve Alexander Sörloth ile Vedat Muriqi hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu. Dilmen, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık hakkında da konuştu. İşte Rıdvan Dilmen'in Süper Lig'in 20. haftasında oynananTrabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı yorumlar...

01.02.2020 22:48 - Son Güncelleme: 01.02.2020 23:01
Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Ali Palabıyık...

Süper Lig'de 20. haftanın merakla beklenen maçında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkartırken Fenerbahçe'nin ise 4 maçlık galibiyet serisi son buldu.

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Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Ali Palabıyık...

Maç sonrasında karşılaşmayı canlı yayında yorumlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, müsabakanın hakemi Ali Palabıyık hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu.

Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Ali Palabıyık...

İşte Dilmen'in o sözleri...

Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Ali Palabıyık...

"Bir santrfor izliyoruz bugün, bir takıma bedel. Sörloth müthiş futbol oynadı. İlk yarıda bu kadar tansiyonu yüksek maçta 'Aferin Ali Palabıyık' derken, autu korner verdi ve o da gol oldu. Sörloth'tan çıkan topa korner verdi. Yanlış bir karardı. Korner olmamış olsaydı, o oyuncular orada olmayacaktı. Skoru değiştirecek ciddi hata yaptı."

Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Ali Palabıyık...

'Kaliteli başlayan maç kör dövüşüne döndü. Fenerbahçe oturaklı başladı, ilk atağında gol attı. Biraz pası güçlendirebilse oyunu tutabilirdi."

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