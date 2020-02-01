Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Ali Palabıyık..."
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı yorumladı ve Alexander Sörloth ile Vedat Muriqi hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu. Dilmen, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık hakkında da konuştu. İşte Rıdvan Dilmen'in Süper Lig'in 20. haftasında oynananTrabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı yorumlar...
01.02.2020 22:48
- Son Güncelleme: 01.02.2020 23:01
"Bir santrfor izliyoruz bugün, bir takıma bedel. Sörloth müthiş futbol oynadı. İlk yarıda bu kadar tansiyonu yüksek maçta 'Aferin Ali Palabıyık' derken, autu korner verdi ve o da gol oldu. Sörloth'tan çıkan topa korner verdi. Yanlış bir karardı. Korner olmamış olsaydı, o oyuncular orada olmayacaktı. Skoru değiştirecek ciddi hata yaptı."
DİĞER GALERİLER